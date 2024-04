Rebecca Hall y la aventura épica de hacer cine de ciencia ficción con Godzilla y Kong

Los enemigos del pasado ahora son aliados: Godzilla y King Kong emergen como los colosales protectores de la raza humana en esta nueva entrega cinematográfica –Godzilla y Kong: el nuevo imperio (Godzilla x Kong: the New Empire)– que sigue la historia de la cinta de 2021, Godzilla vs. Kong, y que trae de regreso a la doctora Ilene Andrews, en la piel de la británica Rebecca Hall, junto a Trapper (Dan Stevens). Para sobrevivir y mantener el mundo como lo conocemos se enfrentarán a una amenaza que viene del subsuelo y que es más poderosa de lo que creen.

Como una entrega más del ‘monsterverse’, la película en la que repite el director Adam Wingard, es perfecta para los amantes de la ciencia ficción, la acción y, claro, los monstruos. Rebecca Hall, directora, actriz y productora, que ha alternado su carrera entre los filmes taquilleros y el cine independiente, habló de su personaje en esta nueva entrega cinematográfica.

Trabajar en esta película debe haber sido como estar en un patio de recreo… ¿Cómo fue su regreso al personaje de esta historia que representa una poderosa imagen de autoridad?

Sí, ha sido muy divertido. Me encanta cada segundo de estas películas y trabajar con Adam Wingard. Para mí fue muy importante que él hiciera la segunda parte, porque fue muy relajante. Vas sabiendo que funcionó la primera vez, que él entiende cómo hacerlas; sabes que va a entender cómo hacer la siguiente. Así que sólo voy, me divierto y hago el tonto con mis amigos (se ríe). Brian Tyree Henry es un buen amigo. A Dan Stevens lo conozco desde que tenía 19 años. Así que nos la pasamos ridículamente bien.

Sin llegar a revelar demasiados detalles, ¿cuál cree que el eje diferencial en el que se mueve esta nueva aventura?

Ha pasado algún tiempo desde la última película. Mi personaje, Ilene Andrews, ha conseguido un ascenso laboral. Ahora tiene un trabajo mucho más lujoso en Monarch, como representante de todo lo relacionado con la Tierra Hueca. Incluso es una especie de celebridad menor: va a tertulias para hablar de cómo los humanos pueden vivir en paz con los monstruos, y cosas así. Mientras tanto, Jia, su hija, está entrando en la preadolescencia, con todas las emociones propias de esa época y de la separación de los padres. Pero en su caso, es un poco más intenso, porque habla con Kong y ha salvado el mundo. Así que no es la típica relación adolescente con su madre.

¿Qué le ocurre a Kong al principio de la película?

En la anterior parte, Kong encontró su hogar y, temáticamente, existía esta especie de noción de lo que significa el hogar, que tenía su paralelo en la relación entre Jia y Andrews, siendo una familia con un padre adoptivo. Y esos paralelismos continúan en esta película, en el sentido de que Kong se siente solo y siente curiosidad por saber si hay, o ha habido alguna vez, otros como él. Del mismo modo, Jia, el último miembro que queda del pueblo iwi, siente que es una isla aislada. Ambos se enfrentan a esta situación: de dónde vienen y qué significa eso. Y mientras tanto, Godzilla está durmiendo la siesta en el Coliseo.

'Godzilla y Kong: el nuevo imperio' Foto:Warner Bros Compartir

¿Cómo fue trabajar en lugares remotos, como la selva de Daintree (en Queensland, Australia)?

Había una cosa llamada, ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre que sonaba muy raro. ¡El gympie gympie! Es una planta que tiene cientos de pequeñas garras, y si las rozas, se enganchan y no paran de picar (sus toxinas son como las de un escorpión o araña venenosa). ¡Había toda suerte de horrores!

Pero lo maravilloso es que no estás en un estudio de sonido rodeado de pantalla verde. Estás en un mundo real rodeado de verde.

Incluso cuando estábamos en un estudio, construyeron todo. El diseño de producción fue asombroso. Rodamos mucho en el escenario, pero nunca fue una caja verde. Nunca tuve esa experiencia en estas películas, en ninguna de ellas. Siempre es algo que se puede imaginar. Quiero decir, Godzilla y Kong no aparecen para trabajar, pero eso está bien. He trabajado con actores que me han dado menos (se ríe).

¿Cómo es la experiencia de 'trabajar' con estos titanes?

Sé que no están allí, sé que nunca los he visto, ni a Godzilla ni a Kong, y sé que los pondrán por computador en la película. Pero hay algo en ellos que te hace creer que pueden ser un poco reales.

La doctora Andrews sabe mucho de estos mundos y es una guía en la historia.

Hay algo que me hace cosquillas al interpretar a Andrews y eso es lo seria que es, cómo tiene todo este conocimiento. Y puedo hacer una voz muy seria de película de acción que realmente disfruto, si te soy sincera. Hay un cierto tono que no puedo tener en otra clase de película. Es divertido.

REDACCIÓN CULTURA

(*) Con una entrevista cedida por Warner Bros

