The Voice, el concurso musical de audiciones a ciegas, revelará a los nuevos talentos y personalidades de la música. El programa ganador del Emmy regresa este 26 de septiembre con su temporada 24 y una nueva coach: la estrella country Reba McEntire.

En esta nueva temporada, Reba McEntire ocupa el lugar que dejó Blake Shelton en las sillas rojas más famosas de la televisión. Cantante y actriz, la nacida en Oklahoma es toda una especialista en el género country con cinco discos de estudio.



Puede leer: 'Berlín': nuevos e impactantes detalles de la serie derivada de 'La casa de papel'

Facebook Twitter Linkedin

El programa lleva 24 temporadas. Foto: Universal TV

También Naill Horan, ex integrante de One Direction, regresa esta temporada listo para ganar este reality por segunda ocasión. Gwen Stefani, cantante y compositora que ha sido coach en temporadas pasadas, así como John Legend, cantante, compositor, actor y pianista, también vuelven a The Voice con la intención de hacerse con el cariño del público.

Con capítulos nuevos cada martes y miércoles, a esta nueva temporada también se suma de nuevo Carson Daly como el presentador oficial del reality.



En el 2020 Reba McEntyre fue llamada a ser parte de la primera temporada del show musical, pero decidió no aceptar, pero ahora recalcó que no iba a dejar pasar la oportunidad.



Otro tema: Los secretos de la película de vaqueros de Pedro Almodóvar

El programa se estrenará a las 7 p.m. por el canal Universal Reality, que pertenece a Universal+, que se puede ver en Directv (canales 575 y 1575) , Claro Video (canal 799) Y Tigo (424).



Cultura

@CulturaET