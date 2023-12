Vuelve Reacher, el indestructible soldado que no se va a dejar matar de nadie

Los músculos del actor Alan Ritchson parecen querer salir del cuadro del Zoom en el que aparece para hablar de su regreso a la serie de acción Reacher. Se nota que se ha dedicado en cuerpo y alma al gimnasio para la segunda temporada de la serie que lo ha convertido en una estrella del streaming en Prime Video.

Ritchson logró borrar la huella de Tom Cruise (que protagonizó la película Jack Reacher, en el 2012, y que fue la inspiración de esta propuesta de acción). El tipo, de casi dos metros, se impuso en el papel de un antiguo militar que llegaba a una zona rural a imponer el orden, la justicia y a fracturar algunos huesos.

Un vagabundo de buen corazón que terminaba enredado en una trama de corrupción dio paso a un personaje que mezclaba muy bien la violencia, la ironía y hasta ciertos toques de humor. La serie fue un éxito y se ganó el premio de una segunda temporada que, precisamente, se estrena el 15 de diciembre en Prime Video.



La ecuación para su retorno no podía ser otra que, tras una batalla ganada contra el mal que dominaba a la pequeña Margrave, esa población a la que regresó para expiar culpas del pasado, su halo justiciero tuviera que reactivarse con otra pelea cuerpo a cuerpo contra nuevos enemigos; pero en la que no va a estar tan solo.

La segunda temporada de Reacher inicia su conflicto con un mensaje para su protagonista, en el que le revelan que sus compañeros de una antigua unidad de investigaciones especiales están siendo asesinados. Tras haber dejado su vida errante, el implacable Reacher se reúne con tres colegas para hacer frente a ese caso.

La frase típica de ‘se metieron con el hombre equivocado’ adquiere relevancia cuando Reacher asume que será el blanco del plan de aniquilación.



Alan Ritchson tiene la posibilidad de explorar más capas de su personaje, a pesar de que también podría esto asemejarse a una publicidad de un gimnasio: ‘Regresa más fuerte, más disciplinado y más inteligente’. Los tres elementos se cumplen a cabalidad. La montaña de músculos deja ver su agudeza como investigador, despliega con más naturalidad su encanto como persona y es más asesino y cruel que nunca.

El protagonista (tercero de izquierda a derecha) se embarca en una investigación, tras la muerte de sus excompañeros del ejército. Foto: Prime Video

La serie está basada en el libro Mala suerte, de Lee Child, un escritor británico que logró conectar con la idea del héroe solitario, luego de que lo echaron de su trabajo (trabajaba en un canal de televisión). Sin un destino claro, comenzó a escribir las aventuras de este personaje y hasta les puso los nombres de quienes lo sacaron de su trabajo a muchos de los antagonistas de sus historias.

“Vamos a ver quién es Reacher en un nuevo contexto, que también en un reto para él. Ya no está en el entorno que controlaba (Margrave), así que será divertido y peligroso". FACEBOOK

Hoy, la saga literaria de Jack Reacher ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo y antes del estreno Prime Video anunció luz verde para una tercera temporada de la serie. Child también le dio una patada al sistema laboral.

“Reacher consigue algunos avances en lo que él considera su familia adoptiva (sus excompañeros) y en la misma manera en la que se relaciona con otras personas, en este ciclo revela una vulnerabilidad que no se había visto antes en él”, precisa su protagonista sonriendo a la cámara del Zoom en su charla con EL TIEMPO. “Vamos a ver quién es Reacher en un nuevo contexto, que también en un reto para él. Ya no está en el entorno que controlaba (Margrave), así que será divertido y peligroso ser testigo de cómo asume esto”, recalca Alan Ritchson, a quien también se vio recientemente complicándole la vida a Dom Toretto (Vin Diesel) en la décima entrega de la saga cinematográfica de Rápidos y furiosos, en el papel del agente Aimes, lo que acentúa su perfil como estrella de acción en Hollywood.

Ante ese ‘nuevo cargo’, el protagonista de Reacher sonríe, pero no esconde un gesto de humildad al bajar un poco la mirada. “Sí, es cierto, bueno, aún estoy tratando de entenderlo, creo que he tenido suerte de encontrarme con gente que ha sabido potenciar mi talento, pero aunque me siento todavía poco calificado para ese título, realmente estoy disfrutando como se va dando todo esto”, reconoce Ritchson, al que también le funcionan los momentos de humor y el drama al sentir el aliento de la muerte en cada episodio.



En su primera temporada fue un nómada que odiaba la injusticia y la corrupción. Foto: Amazon Prime Video

En la segunda temporada, Reacher tiene tiempo para aplastar a un hombre que extorsiona a una mujer, antes de entregarse a una intriga compleja que reflexiona acerca de la lealtad y la sucia traición.

La nueva etapa de Reacher es más ambiciosa, abre el campo de acción mucho más y deja ver que fue mucho más demandante física y emocionalmente para el protagonista y todo el elenco.



“Nunca olvidaré que estábamos rodando en un granero en un frío glacial (en Toronto), como a 40 grados bajo cero. Había un equipo médico con un temporizador; nos dijeron que si nos hubiéramos demorado más de ocho minutos en esa escena, nos podría haber dado una gangrena en algunas partes del cuerpo”, finaliza Ritchson, porque frente a la naturaleza, Reacher y su musculatura también salieron invictos.

