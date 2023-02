RCN por fin la logró en concursos y telenovelas, y con eso le basta para liderar el rating. Y esto es un gran logro porque gana a pesar del bajo rendimiento del noticiero y sus transmisiones de futbol.



Fútbol. Los goles se narran igualito: pura gritería y nada de contar datos o contextos o dar ideas, decir gol es demorarse minutos eternos con esa palabrita, los adjetivos son una prueba de falta de imaginación. Se llaman Morales o el cantante, da lo mismo: emoción de bulla, anulación del relato.



Los comentarios son parecidos, ya sea Dudamel o el profe Peláez, gente que sabe y busca hacer sentido con ese balón y los modos como los jugadores intentan hacer la fiesta.



En un lado está Hernández Bonnet, que ni suma ni resta, pero no molesta; y al otro lado, un señor que pontifica ignorancias y promueve odios y siempre anda con cizaña en cada comentario para lucirse él y solo él. He aquí la diferencia: la gente no soporta a este señor de RCN y se va a Caracol. El resultado: Caracol gana por goleada.



Concursos. En Caracol se acostumbraron a hacer lo mismo con pequeñas variantes: gente cantando, familia explotadora detrás, jurados gritones y poco verso. Y con eso llegaron a 'La descarga'. Y todo fue desastre. RCN llega con farándulos en modo competencia de cuerpos y resistencias, nada especial, pero con eso no más le basta para ganar y ponerse al frente del rating. Gol RCN.

Noticias. El set se parece. La agenda es la misma. Todo luce similar. Pero… en uno el egodirector presenta, comenta, pontifica y destruye. En el otro se sigue fieles a la costumbre y con un agregado de las investigaciones especiales de Ricardo Calderón. Y esa decencia de no sembrar cizaña lleva a que Caracol derrote y por muchos goles a RCN.



Ficciones. RCN lleva tiempo ganando con Leandro, vallenato con alma, libretos con cariñito, actuación bonita de Silvestre. Y al otro lado, humor boyacense, juegos de mujeres al poder, comedia bonita. El vallenato de RCN derrota a las tractomulas de Caracol. Gol de RCN.



Conclusión. El partido es el mismo, pero el resultado es goleada de Caracol. El horario es el mismo y los concursos muy parecidos, goleada de RCN. Las noticias son las mismas, el set parecido, goleada de Caracol. Las ficciones son de la Colombia que añoramos, goleada de RCN.

Reflexión. Cuando un canal deja de respetar al televidente y cree que con su fórmula basta le puede pasar lo de Caracol: aburrir. Y no es imposible entretener y generar fidelidades con base en el odio, la mala leche y la cizaña como le pasa a las noticias y al fútbol de RCN.



P. D. Viendo uno el rating, cae en cuenta que 'Yusuf', la telenovela turca del amor imposible, está en 7 puesto y que luego vienen tres repeticiones: Sin tetas, La vendedora y La madrastra. Luego, gozamos las historias conocidas.



Columna El otro lado, de Ómar Rincón, crítico de televisión. Correo: orincon61@hotmail.com