Los varios ‘Tatanes’ que la gente ajena a su vida privada conocen son uno solo, según dice. Pero esos ‘Tatanes’ se han forjado gracias a la disciplina.



Está el Tatán Mejía deportista, campeón suramericano de motocrós en 2005 y segundo lugar en el campeonato latinoamericano de Chile, en el mismo año. Es considerado el mejor del país en la historia de esta competición.

A ese Tatán le dio paso el que hace presentaciones de motocrós, que es otra de sus facetas, y luego viene el Tatán que participó en 'Survivor, la isla de los famosos', en el 2007, donde fue finalista, ocupando el segundo lugar.



Tenía 22 años y allí se conoció con la actriz y presentadora Maleja Restrepo, con quien tiene dos hijas, Guadalupe y Macarena.



El año pasado, en 'MasterChef Celebrity' fue también finalista. “Llegué sin saber cocinar mucho, la verdad, pero con otras habilidades que me ha dado el deporte, como saber manejar herramientas y aprovechar el tiempo. Me enfoqué en la parte de la estética, en que se vieran bien los colores del plato. A veces no ganaba porque los platos no eran tan ricos, pero sí bonitos”, cuenta.



Nacido en Manizales en 1985, como Sebastián Mejía Uribe, dice que el Tatán que lleva dentro “es el que sale todos los días con las mismas ganas a matarse por todo, a trabajar con todas las fuerzas, con actitud. Y a equivocarse, porque eso también te lo enseña la disciplina: cometer errores e intentarlo de nuevo”.



Su regreso a 'Survivor' como presentador le da la opción de sentir y pensar como los concursantes, porque él también lo fue.



El estreno es el 23 de enero, a las 8 p. m., por RCN, y a esta edición del concurso llegaron 22 famosos, entre modelos, periodistas, comediantes, actores, músicos y creadores de contenido. Ellos, que fueron por su propia voluntad, deberán tener toneladas de esta para avanzar y sobrevivir.



Son Paola Usme, Federico Rivera, Diana Gil, Leo Cocinero, Valentina Taguado, Macnelly Torres, Margarita Reyes, Mateo Carvajal, Sara Uribe, Camilo Sánchez, Yina Rose, Juan Palau, Catalina Londoño, Wílder Medina, Marcela Reyes, Aco Pérez, Tania Robledo, Camilo Pardo, Manuela Gómez, Eléider Álvarez, Lina Real, Juan Carlos Arango.

(Tal vez quiera leer: Lisa Marie Presley es despedida con un funeral público en Graceland)



Para Mejía, el entrenamiento previo en supervivencia es muy importante, “porque cuando llegas allá ya no hay nada que hacer. Hay que saber subirse a los árboles, qué se puede comer y qué no en una isla desierta, cómo te lavas los dientes, con tu puntería afinada...”.



Y como exparticipante sabe qué va pasando cada día cuando las necesidades llegan. “No es un libreto. Uno la embarra mucho, pero llegué a la final. Allá a uno nadie le habla ni lo mira, nadie le da comida. El contacto mío con ellos es en determinados momentos. Y pasa que muchos creen que uno es el enemigo, pero lo que hago es advertirles cómo son las cosas”. La compañía son las cámaras que los siguen las 24 horas.

(Le puede interesar: Lola Flores: 'Ni canta ni baila pero no se la pierdan')



Para Mejía, este es el papá de los realities. “La gente va por libre decisión y si alguien quiere perder puede quedar como eso, como un perdedor. Me sorprendió oír renuncias de gente muy fuerte, y también hubo fracturas, descompensaciones, muchos malos momentos para ellos”.



Fueron más de 60 días de grabación, incluyendo pasar la Navidad en República Dominicana, donde se hizo el concurso, bajo la dirección de Pabla Garro y Álex Rodríguez. Juan Pablo Gaviria, productor general, aseguró:“Este es un formato de realidad donde las historias se van escribiendo en el momento que van sucediendo y debemos reaccionar para tener un muy buen contenido para todo el mundo”.



El reality se grabó con diez cámaras, una grúa, un dolly, dos drones y 10 GoPro.



“Este es un juego, más que mental, físico, donde la empatía con tus compañeros es vital. Acá se cambian vidas, porque aprendes a valorar los pequeños regalos que te da la vida, aquí no sirve tener un carro, un avión o plata, lo que sirve es tener un buen compañero”, agrega Mejía.



El deportista dice que cumplió una nueva meta en su vida y aunque esta vez estuvo en las “buenas”, todas las noches se acostaba, cómodo, pensando en los participantes. “Cuando llovía, cuando había tormentas... Yo sabía por qué estaban pasando. Pero su decisión fue competir en este juego mental y físico, que solo los que lo hemos jugado sabemos lo duro y lo rudo que es”.



CULTURA

EL TIEMPO

Otros temas que pueden interesarle: