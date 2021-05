RCN lanzó 'Café, con aroma de mujer'

Con los actores principales en una rueda de prensa virtual, el canal RCN presentó Café con aroma de mujer este viernes 7 demayo.

“Es un producto del que se van a sentir muy orgullosos”, dijo William Levy, el actor cubano protagonista de la telenovela y quien representa a Sebastián Vallejo.



Laura Londoño, la protagonista femenina y quien tiene la responsabilidad de darle vida a una nueva Gaviota, habló de la importancia de haber conocido el proceso del café desde sus inicios, “y por eso hoy les digo que estoy dispuesta a pagar tres veces más por esa taza de café maravilloso que se produce en el país, porque tiene una maravillosa historia detrás”.



Para los actores, grabar en el Eje Cafetero, en una finca dedicada al cultivo del grano, ha sido una experiencia importante, no solo por el contacto con ese territorio, sino porque les permitió estar más protegidos en este tiempo de pandemia.



Por su parte, Diego Cadavid, que es el malo de la serie (es Iván Vallejo), afirmó que espera que su personaje lleve a quienes son como él a revisarse. “Conozco a varios así, que creen que se puede tener amantes, ser deshonesto, querer plata fácil y eso es consecuencia de muchas crianzas en familias que permiten que esto suceda”.



En la rueda de prensa, además, Carmen Villalobos no solo contó que este año celebra dos décadas de carrera, “números que se dicen muy fáciles, pero que no lo son”, sino que volver a grabar en Colombia con un equipo totalmente nacional la tiene muy feliz.



La historia, como dijeron todos los actores, es distinta a la original, no solo porque han pasado casi 30 años desde que Fernando Gaitán la creara, sino por los grandes cambios que ha tenido la industria del café, el desempeño de la mujer en este ámbito y la historia del país.