¿Será nostalgia? Tal vez. Lo decía Ómar Rincón en su columna del pasado lunes 6 de marzo, analizando 'Manes' y 'La primera vez', series colombianas en plataformas: “Lo difícil para el orgullo nacional es que son series que no están en la onda cool sino en la vieja tele nuestra: somos mejor nostalgia que futuro”.

Y esa puede ser una de las razones por las que 'Ana de nadie' le vaya ganando a 'Ventino', las telenovelas de RCN y Caracol, respectivamente, que comenzaron el pasado primero de marzo, a las 9:30 p. m.



En su estreno, según datos de Kantar Ibope, 'Ana de nadie' saco 7 puntos, mientras 'Ventino' llegó a 5,1, descolgando el 'rating' pues su predecesor, el concurso 'La descarga', marcó esa noche 6,4.



La historia de 'Ana de nadie' está basada en 'Señora Isabel', que escribieron a cuatro manos Mónica Agudelo y Bernardo Romero Pereiro en 1993 y que en su momento fue un éxito.

(Tal vez quiera leer: Jennifer Ávila: Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo)



Ahora, de la mano de Jimena Romero y Gilma Peña y adaptada por Romero y María J. Acero, muestran a una Ana de estos días que terminará enamorada de un hombre 15 años menor que ella, después de que su esposo la deje por una joven y bella arquitecta.



El personaje de Ana es cercano. Paola Turbay cumple muy bien al mostrar a una mujer de 50 años, bella y encargada de su casa que además es inteligente y simpática, y arquitecta de profesión. No ejerce, pero vive al día de todo lo que pasa en esa área.



También hacen grandes personajes Adriana Arango y Adriana Romero, Violeta y Genoveva, respectivamente, las dos mejores amigas de Ana, y Laura Archbold, como Adelaida, la amante de Horacio Valenzuela, esposo de Ana (Jorge Enrique Abello).



'Ana de nadie' tiene además una hermosa fotografía y la historia se mueve rápido, con un libreto muy bien escrito.

(Le puede interesar: Adam Driver deja el cine de drama y se dedica a cazar dinosaurios)



El segundo día marcó 6,6 y el viernes, pasado 6 puntos. Que haya bajado tiene que ver con el hecho que jueves y viernes no son días de mucho consumo televisivo, porque la gente sale más.



Mientras, 'Ventino' marcó el 2 de marzo 5,1 y el 3 de marzo, 4,8. Y no es una mala telenovela. Carolina Gómez hace una Martina despiadada muy creíble y la acompaña Katherine Vélez como su tía, Patricia Segura, manteniendo muy alto el nivel de actuación. En la trama no hay duda: ya la volvió un títere suyo.



También es excelente el personaje de Sandra Reyes como Amanda y se celebra su regreso a la actuación.



Las cantantes de Ventino, que salen con sus nombres reales haciendo esta ficción, no han desentonado. El protagonista masculino, José Ramón Barreto, como Antonio, hace un personaje atormentado que lucha cada día por alcanzar la gloria.



Puede ser que el televidente no quiera tanta maldad, como se ve en 'Ventino', y prefiera quedarse no con la historia rosa, pero sí conocida y esperanzadora de 'Ana de nadie'.



El lunes 6 de marzo, 'Ana de nadie' volvió a ganar: 6.45. 'Ventino' llegó a 4,95.



Las diferencias ente los dos ratings no es mucha, pero sí pone de nuevo a competir a los dos canales privados y eso es bueno para los televidentes.



Desde hace una década, RCN no ganaba en el prime el día del estreno. Leandro, la serie sobre el músico vallenato Leandro Díaz, fue ganando espacio y enamorando, y dijo adiós el martes pasado con 7,1 puntos.