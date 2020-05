‘Confinados’, del celular a la televisión

Importante a la hora de crear Confinados: que la pareja protagonista de esta historia, cuya vida en la fantasía es antagónica, fuera pareja, porque debían grabar en la misma casa, es decir, en su casa.

Entonces aparecieron los nombres de Variel Sánchez y Estefanía Godoy, una de las parejas más estables de la televisión.



Importante, también, que todos los actores escogidos estuvieran dispuestos a otras condiciones laborales: cada uno en su casa, grabándose con su celular, dirigidos por videollamadas y atendiendo las condiciones de hacer el trabajo como si estuvieran en el set.



Y, además de Sánchez y Godoy, en el elenco están Ernesto Ballén, Juliana Galvis, Sebastián Carvajal, Zulma Rey y Andrés Suárez.



Este experimento, con capítulos de media hora, se lanza el 24 de mayo, a las 8 p. m. por el canal RCN y es una historia sobre la cuarentena, con libretos de Juan Andrés Granados, Héctor Moncada y Juan Manuel Cáceres. Dirige Lucho Sierra.



Cuenta la historia del ‘Negro’ Contreras (Sánchez), dueño de un puesto de licores en sanandresito, popular, bogotano y que ve cómo la pandemia pone en aprietos su economía.

En los días iniciales de la emergencia debe buscar dónde vivir y sale la renta de un apartamento que maneja Lulú (Juliana Galvis) y es propiedad de su amiga Valentina (Estefanía Godoy), quien estudia en España.



Pero, sin ganas de pasar el aislamiento en Barcelona, Valentina regresa antes de que se cierren los vuelos internacionales y al llegar a su casa se encuentra con un inquilino que no le gusta.



Aunque le pide que se vaya, el Negro dice que no, porque ya pagó y porque además no tiene a dónde ir, lo que desencadena una convivencia caótica.

Mientras tanto, la Tati (Zulma Rey), novia del Negro, se ve separada de su amor y es intensa con él por internet.



En la serie hay otros personajes, como Néstor (Ernesto Ballén), empleado del Negro, que ahora le quiere quitar la novia a su medio jefe (el negocio anda mal, y él tiene un medio empleo); Lulú, que es una psicóloga exitosa con sus pacientes pero desastrosa con su vida; Eduardo (Sebastián Carvajal), exmarido de Lulú y el rey de las quiebras, y Alejo Santacoloma (Andrés Suárez), novio de Valentina, profesor de ciencias políticas y enamorado de España, donde se queda en la emergencia.

