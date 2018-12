RCN contra los televidentes / El otro lado

Y siguen en sus mismas prácticas de siempre: cambiar horarios, meter ficciones sin actualidad y, ahora, que vengan los turcos y lo salven. He aquí el testimonio de una televidente samaria, Margarita Rosa Fernández, quien me escribió lo siguiente:

“En algunas de sus columnas leí sus comentarios sobre la falta de respeto de RCN a sus seguidores en relación a la manipulación de horarios. No soy adepta a ese canal, no me conecto con sus programas, traté de seguir el noticiero de las 7 con Gurisatti y Hassan, por considerarlos muy buenos periodistas, pero su contenido y presentación no me atraen, no tienen emoción. Después de varios intentos no insistí en verlos.



Sigo ‘La ley del corazón’ desde su primera entrega, esperé atenta la segunda temporada, comenzaron en horario cumplido de 9 a 10 p. m. De repente y paulatinamente pasó a las 9:10, luego 9:15, luego 9:20 con una hora de transmisión.



Esta semana, con sorpresa, veo que comienza a las 9:30 y termina a las 10 p. m., media hora de transmisión con comerciales incluidos.



Nos quitaron de tajo media hora de telenovela. Y para peor, hace poco, a las 10 p. m. estrenaron telenovela turca, esas de las tardes.



Ahora tenemos ‘Manual para ser feliz’ hasta las 9:30 p. m., entrando en la franja de ‘La ley del corazón’, que comenzaba a las 9 p. m., quitándole la media hora.



¿Será para capturar a los televidentes que llegábamos al Canal a las 9 en punto para ver ‘La ley del corazón’? ‘Manual para ser feliz’ es bastante regular, sosa y aburrida, me vi obligada a verla unos minutos por la intromisión en el horario de ‘La ley’. No aguanté. Mientras comienza ‘La ley’, veo CM&. Por cierto, aburridísimo este noticiero.



Pregunto: ¿por qué este irrespeto de RCN en los horarios? Valdría la pena saberlo”.



Raros estos de RCN. Maltratan su mejor producto que es ‘La ley del corazón’. Pareciera que odiaran al televidente.



Desde hace más de 3 años he venido diciendo que la marca del canal RCN se fue al diablo por cuatro motivos: serles infiel a los televidentes cambiando de horario sus telenovelas y series de la noche (y siguen en lo mismo); la mala leche contra la paz y derechización uribista del noticiero (y siguen peor); la defensa descarada del no impuesto a las gaseosas; que sus figuras como Gurisatti y Jota Mario (que ya no está en la franja de la mañana) entraron en decadencia.



La decadencia de la marca RCN ya es comentario de los televidentes, los periodistas, los expertos, la competencia. Todos andamos alarmados de la incompetencia de los directivos de RCN, de la forma como dejan que todo vaya cada vez peor.



Necesitamos cuanto antes un canal RCN competitivo, luchador, recursivo, innovador… Por el bien de la televisión, por el bien de la industria, por el bien de la cultura audiovisual. Necesitamos urgentemente un buen canal RCN.

