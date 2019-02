Los motivos por los que salió Mónica Rodríguez de Día a Día

La presentadora del programa de variedades del canal Caracol Día a Día se despidió de su cargo después de seis años de labores con un emotivo mensaje que publicó en las últimas horas en su cuenta de Instagram.

"GRACIAS GRACIAS GRACIAS ... a todo este fenomenal equipo de trabajo ... Por el apoyo,las risas, las lágrimas, las tomaduras de pelo (...) Nada es para siempre y hay que entender los procesos de reestructuración ... Ya Dios me pondrá en otro camino para poderme encontrar nuevamente con ustedes ... por ahora seguimos por acá, en un cotidiano y amoroso contacto ... GRACIAS DIOS".

Sin embargo, cientos de usuarios y seguidores de la presentadora comentaron en Twitter que la salida de Rodríguez obedecería a una censura por parte del canal, pues habría emitido varios tuits criticando al Centro Democrático y al senador Álvaro Uribe. De hecho, el expresidente había comentado al respecto de los trinos de Rodríguez en su cuenta de Twitter, en septiembre del año pasado.

Este es el periodismo imparcial de la presentadora de Caracol! pic.twitter.com/Y8rbABDvfG — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 22 de septiembre de 2018

Al consultarle el tema, Caracol Televisión le contestó al TIEMPO que "no tiene como política censurar a nadie. Caracol Televisión tomó la decisión de reducir el número de presentadores en Día a Día como resultado de una reestructuración en el área de entretenimiento".



Además de Rodríguez, que también estaba vinculada con Blu Radio en el espacio 'Agenda en tacones', salió de Día a Día el presentador Mauricio Vélez.



"No me gusta decir adios, me gusta decir hasta pronto me gusta decir gracias", dijo en Instagram.

