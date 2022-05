En la memoria de los cinéfilos estará por siempre el magistral plano secuencia del clásico del cine negro Goodfellas (1990), ‘Buenos Muchachos’, cuando Henry Hill, interpretado por Ray Liotta, toma la mano de su chica e ingresa por la parte de atrás del bar.



A su paso por la cocina de aquel viejo bar, la cámara de Martín Scorsese va mostrando los secretos de la cocina italiana. El plano sigue, y al ingresar al bar, los camareros corren y ubican Henry y su chica en el mejor lugar, frente a la tarima para el espectáculo. Las ventajas de la mafia. Las ventajas de ser Ray Liotta, en una ciudad sin ley.



En las últimas horas falleció Ray Liotta a la edad de 67 años y tras una larga y exitosa carrera en el cine



Liotta se especializó en personajes psicópatas pero con un encanto cultivado.



En sus papeles de chico bueno como en Field of Dreams (1989) y Operation Dumbo Drop (1995), da la impresión de que algo arde dentro de él.



Liotta había nacido en Newark, Nueva Jersey, y estudió interpretación en la Universidad de Miami.



Pasó sus primeros años actuando en TV: Otro Mundo(1964), una película para televisión y varias series de corta duración.



Irrumpió en el cine con la comedia negra Something Wild (1986), que le valió excelentes críticas. Originalmente incapaz de obtener una lectura, Melanie Griffith (entonces casada con Bauer) lo recomendó para el papel .



Tras el éxito Something Wild (1986), recibió ofertas para personajes de corte 'psycho', pero las rechazó.



Cuando supo que Martin Scorsese buscaba a sus actores para Goodfellas(1990), presionó mucho por el papel de Henry Hill.



El éxito de la película le dio una popularidad y le permitió obtener la facturación de estrellas en futuras películas, como Artículo 99 (1992), Entrada ilegal (1992) e Inolvidable (1996).



Gracias Ray Liotta por tantos papeles memorables.

