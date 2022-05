El actor Ray Liotta falleció mientras dormía en un hotel en República Dominicana, donde se encontraba filmando una película, según las primeras versiones del portal de entretenimiento TMZ y la publicación Deadline, que no revelaron más detalles del deceso.

Liotta se encontraba en República Dominicana filmando la película 'Dangerous Waters' ('Aguas peligrosas').

. . El actor, que estaba comprometido con su novia Jacy Nittolo, dejó una hija de una relación previa, la también actriz Karsen Liotta





El actor, de 67 años, siempre será recordado por su icónico como el desquiciado y brutal Henry Hill, en la película Goodfellas (Buenos muchachos) de Martin Scorsese, en la que compartió con grandes nombres de la actuación: Robert De Niro y Joe Pesci.

Facebook Twitter Linkedin

Ray Liotta (izquierda) en la inolvidable película 'Buenos muchachos', de Martin Scorsese. Foto: Warner Bros

En los últimos años, se había dedicado a los proyectos televisivos e independientes. En el 2016, por ejemplo, coprotagonizó la serie 'Shades in Blue', junto con Jennifer López.



"Esta serie tiene cosas particulares, primero: estamos Jennifer y yo (bromea). Dos: trata principalmente de policías corruptos, policías que hacen cosas que no deberían. Normalmente en estas series se resuelven crímenes, y la Policía es buena. Pero nosotros nos pasamos de la raya, es casi como si la familia Soprano vistiera uniforme", le contó Liotta a EL TIEMPO en una charla recién se estrenó la producción de Universal Channel que se produjo hasta el 2018.



'Black Bird' y 'Hanna' fueron otras series en las que tuvo papeles relevantes. Además de 'Dangerous Waters', Liotta se encontraba filmando dos películas más 'April 29, 1992' y 'The Substance', y dos títulos más están pendientes por estrenarse: 'El tonto' y 'Cocaine Bear'.

Raymond Allen Liotta nació en Newark, Nueva Jersey, en 1954. Durante casi toda su carrera en la pantalla interpretó a personajes trastornados, hasta psicóticos. Recientemente, interpretró a 'Sally' Moltisanti en 'The Many Saints of Newark', la película que revela los orígenes del famoso mafioso Tony Soprano.

Otras noticias de Cultura