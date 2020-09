Así es la historia de Raquel Welch, la diva más sensual del cine

En 1966 Raquel Welch eclipsó al mundo del cine con un atuendo prehistórico y una presencia imponente ante una cámara que solo quería descubrir sus encantos.



Fue en la película One Million Years B.C., una delirante convivencia entre seres humanos y dinosaurios y los conflictos de poder entre tribus. En un tono de aventura y acción, Welch interpretó a Loana, una guerrera que trata de cambiar las cosas.



“Vean a Raquel Welch en el primer bikini de la historia de la humanidad” fue uno de las frases publicitarias del filme producido por los míticos estudios Hammer, famosos principalmente por darles un nuevo aire a clásicos del terror, pero que en este caso consiguieron el reconocimiento de haber creado la propuesta cinematográfica que llevó a la actriz a convertirse en un símbolo sexual.

Su belleza eclipsó los efectos visuales del famoso Ray Harryhausen, que enfrentó alosaurios y tortugas gigantes con humanos que trataban de organizarse como sociedad. El cuerpo de Welch, su rostro y la sensualidad que destilaba en las escenas llevaron a que la película se convirtiera en leyenda.

Aunque no fue la primera aparición de la intérprete frente a las cámaras, ya que comenzó su carrera en la televisión y con un pequeño papel en Roustabout, nada más y nada menos que al lado de Elvis Presley, fue en realidad esta aventura prehistórica la que disparó su carrera en el cine.



Raquel Welch, ahora a sus 80 años recién cumplidos, se encuentra alejada de la industria, posiblemente cansada de lidiar todo el tiempo con esa sombra de sensualidad y a la vez con el reto de tratar de no dejarse encasillar del todo como símbolo sexual.

“La mente también puede ser una zona erógena” fue una de sus frases más famosas cuando le preguntaron en una ocasión cuál era para ella la parte del cuerpo que le parecía más sensual.

Pero en la industria del cine quiso siempre explotar su potencial erótico, al punto de que era conocida con el apodo de el ‘Cuerpo’. La hija de Armando Carlos Tejada, un ingeniero boliviano, y de Josephine Sarah Hall, una estadounidense de ascendencia escocesa, rompió el dominio de las rubias en los cánones de belleza, impactó con su figura y sus ojos y cabello castaño.



Pero Welch también trabajó con James Stewart (Bandolero) y Frank Sinatra (Lady in Cement); en el wéstern 100 rifles con Burt Reynolds y en Myra Breckinridge, una historia en la que interpretó a una artista transgénero, con Mae West y John Houston, pero el fantasma de Loana, la cavernícola de bikini ajustado, siempre reaparecía.



“A menudo me preguntan si estoy harta de hablar de ese bikini, pero la verdad es que no. Fue una cosa importante en mi vida, así que ¿por qué no hablar de ello?”, explicó al diario británico The Sunday Post.

“Casi cada día recibo copias de esa imagen que me envían para que las firme. ¡He debido mirar esa foto un millón de veces! Recuerdo que James Stewart me dijo hace mucho tiempo que nunca evitara a los fanáticos o las cosas de mí que les gustan a ellos. En realidad, ese fue un buen consejo”, aseguró.

Raquel Welch en el 2001 Foto: AFP

Fue una batalla dura la de Jo Raquel Tejada (su nombre de pila) por trascender en el reconocimiento como artista.



Había un gran respeto por su carrera y hasta se llevó un Globo de Oro en 1973 por la película Los tres mosqueteros, una versión en tono de comedia con Oliver Reed, Michael York y Richard Chamberlain. En ese género desarrolló una etapa de su carrera, pero a principios de los 80 Welch sintió que no evolucionaba como ella quería.

Desarrolló una compañía de producción y se metió en el negocio del maquillaje y la condición física. Lo que, sumado al hecho de que perdió el protagónico de la adaptación cinematográfica de la novela de John Steinbeck 'Cannery Row', que quedó en manos de Debra Winger, la hizo pensar en alejarse del cine.



Apareció en filmes producidos para la televisión y fue invitada a ser parte de episodios de series como 'CSI Miami', 'American Family' y 'Seinfeld'.



En el 2017 participó en la comedia del mexicano Eugenio Derbez 'Instrucciones para ser un latín lover' y en la primera temporada de la comedia 'Date My Dad'. Desde ese momento está prácticamente retirada, posiblemente en su casa recibiendo saludos y autografiando más fotos de Loana.

