Desde su gran aparición como Loana en la película de 1966 One Million Years B.C., Raquel Welch eclipsó con su belleza al resto de cavernícolas en una historia donde los dinosaurios y los humanos convivían en una extraña aventura que (todavía) no tenía la mano de Spielberg para que los velociraptors fueran convincentes y no se notaran tanto los escenarios de piedra falsa y criaturas superpuestas en pantalla, pero... ¡a quién le podían importan los T-Rex con Raquel Welch! Su aparición en la pantalla marcó un antes y un después en el cine.

Por eso, cuando se conoció la noticia de su fallecimiento ayer, a la edad de 82 años, el séptimo arte sintió la pérdida no solo de uno de sus símbolos sexuales, sino de una actriz íntegra que supo aprovechar sus atributos para hacer historia y que no tuvo complejos a la hora de explotar su belleza frente a la pantalla y de revelar su talento para nadar sin temores entre la comedia y la acción.

“Falleció tranquilamente esta mañana después de una breve enfermedad”, fue lo que escribió el agente de la actriz en un comunicado.

“Estoy simplemente impresionada (...) que todos sus ángeles la lleven a casa, les envío a mor a su familia y a todos sus fanáticos”, escribió la actriz Reese Whiterspoon, una de las primeras que reaccionaron a la triste noticia de su partida.

En la cuenta del mítico creador de las efectos visuales de One Million Years B.C., Ray Harryhausen, también le rindieron tributo a la diva y de hecho la recordaron por haber interpretado un papel icónico para la industria del cine y que dejó para la historia uno de los afiches más famosos del séptimo arte.



“Vean a Raquel Welch en el primer bikini de la historia de la humanidad” fue una de las frases publicitarias del filme producido por los estudios Hammer, los artífices de Drácula y otros monstruos del cine fantástico que, sin saberlo, estaban haciendo historia con esa morena despampanante que tenía que salvaguardarse de los alosaurios, pero que representaba un halo de esperanza esa humanidad salvaje.



La cinta fue un éxito, como su afiche, que se convirtió en pieza de culto y tesoro invaluable para los fanáticos de su belleza. Desde ese momento le llamaron ‘El cuerpo’, quizá el apodo que mejor se ajustaba su presencia escénica.

Raquel Welch en "Fantasmes Bedazzled" (1967). Foto: Revista BOCAS

“Fui afortunada por que One Million Years B.C. se rodó en Europa por una empresa británica. Los británicos, y gran parte del resto de Europa, parecían amar mucho a las mujeres exóticas. El hecho de que yo fuera estadounidense y exótica, me hizo más atractiva para ellos”, recordó la actriz en una entrevista.

Su nombre real era Jo Raquel Tejada y creció en Chicago. Era hija de Josephine Sarah Hall, de origen inglés, y Armando Carlos Tejada Urquizo, un ingeniero boliviano, pero su nombre artístico lo tomó de su primer esposo James Welch, con el que se casó cuando tenía apenas 19 años. James era su novio de la escuela, su primer amor, pero seis años después decidió divorciarse y probar suerte en Hollywood llevándose a sus hijos-Damon y Latanne quien siguió años más tarde la carrera de su madre (sin tanto éxito)-. En ese momento comenzó su sueño convertirse en estrella de cine.

Raquel Welch en 2017 Foto: Mario Amaya

“Fue un poco difícil, pero de todos modos tuve suerte porque me encontré muy pronto con un maravilloso equipo de productores que estaba haciendo The Hollywood Palace. Era un espectáculo de variedades, como el de Ed Sullivan, pero se grababa en Vine Street, en un antiguo teatro. Ellos me preguntaron si me gustaría ser la chica de la cartelera, la que ayudaba con el público, y me pareció una buena idea porque no había hecho nada aquí y estaba yendo a muchas audiciones junto con otras 200 chicas… ¡No sé cómo podían distinguir a una de la otra!. Dije que sí, que lo haría. Solía venir a todos los ensayos. Me dijeron que no tenía que estar allí hasta el domingo, pero yo solo quería ver lo que pasaba (...). Estaba tratando de aprender cómo funcionaba todo”, recordó en una entrevista con la Revista Bocas.

Tuvo una pequeña aparición en Roustabout, un filme musical con nada menos y nada más que Elvis Presley; fue prostituta en la comedia A House Is Not a Home-ambas en 1966, un año que fue como un amuleto de la suerte para su vida y su legado.

Más allá del cuerpo

“La mayoría de las películas en las que he actuado han sido puramente de entretenimiento, ya sean de acción, eróticas o de comedia. Eso nunca me ha molestado porque es parte de la cultura pop de Hollywood. Me he entretenido como una niña en Disneylandia al estar en esa maquinaria”, recordó en la entrevista con la Revista Bocas.

Ese ‘divertimento’ en la industria también la hizo acreedora a ser una de las primeras actrices de la gran pantalla que logró quitar el dominio de las rubias en Hollywood, además de que su figura dejaba a todos sin aliento, sus ojos se dejaron amar frente a la cámara al igual que su abundante cabello castaño.

No solo fue parte de una revolución sensual y sexual para el séptimo arte, sino que se arriesgó con proyectos que en su momento podrían haber sido considerados polémicos o peligrosos para el ascenso de su carrera, como cuando se metió en la piel de una mujer trans en el filme Myra Breckinridge, una historia en la que compartió con otra diva inmortal: Mae West. Al igual que con Farrah Fawcett y John Houston. Se estrenó en 1970 y logró una crítica mordaz y divertida al machismo y a los prejuicios.

Tres años después recibió el Globo de Oro por su actuación en Los tres mosqueteros, una cinta de acción y comedia en la que trabajó junto a Oliver Reed, Michael York y Richard Chamberlain. No todo era ‘El cuerpo’.

En su legado queda el registro que apoyó con su talento el trabajo de otros grandes del mundo del cine como James Stewart (en Bandolero); Frank Sinatra (Lady in Cement); en el wéstern 100 rifles (en el que compartió con Burt Reynolds), pero nunca renegó del fantasma de Loana, que la persiguió toda la vida. No tuvo esos conflictos de otros intérpretes por el encasillamiento.



Amaba firmar las fotos de One Million Years B.C. y no escandalizaba por una imagen publicitaria del filme que aterró a muchos de alma conservadora en los sesenta. “A menudo me preguntan si estoy harta de hablar de ese bikini, pero la verdad es que no. Fue una cosa importante en mi vida, así que ¿por qué no hablar de ello?”, le contó en una ocasión al diario británico The Sunday Post.

“Todo el mundo tiene muchas ideas diferentes de lo que es atractivo y lo que no, y realmente no sé qué es lo que captura la imaginación de cada persona. Estoy muy agradecida de que esa imagen de símbolo sexual me haya ayudado a forjar una carrera y por eso no la cuestioné demasiado. Yo solo decía: ‘¡Qué bien, tengo otra película!’. Dick Zanuck, el gran jefe de Fox, me quería en muchos proyectos y tenía un acuerdo de siete u ocho películas en esa época. Eso fue como un aleluya para mí, aprendí mucho mientras estuve bajo contrato y lo que menos me importaba era ser reconocida como un símbolo sexual”, recalcó en la entrevista de Bocas.

No hizo más de cincuenta películas, pero tampoco no se sentó a descansar en los laureles de la fama. Fue productora, empresaria y hasta en la industria de la salud y el yoga; demandó a los estudios MGM por incumplimiento de contrato y acabó ganando un acuerdo de 15 millones de dólares. Pero también desarrolló su propia línea de pelucas, postizos y extensiones.

Se dice que una de sus frustraciones fue no haber podido tomar el papel en la adaptación cinematográfica de la obra de John Steinbeck Cannery Row, que le ganó Debra Winger, y la derrota la hizo pensar en alejarse del cine.

También se abrió camino en Broadway y hasta tuvo tiempo de ser parte de series de televisión como Seinfield o C.I.S. Miami; en los sets siempre fue tratada con un respeto y una devoción casi religiosa, era una leyenda que no tenía miedo de ser parte de proyectos arriesgados o más bien livianos. Si le gustaba la historia y la agenda no se interponía estaba lista para darlo todo frente a la pantalla.

Tras haber ocultado durante mucho tiempo sus orígenes latinos, asumió papeles hispanos en la serie Tortilla Soup en 2001 y en American Family de la cadena de televisión publica PBS, en 2002.

En años posteriores, Welch siguió actuando ocasionalmente, como en la comedia de conjunto de 2017 How to be a Latin Lover, junto a Rob Lowe, Eugenio Derbéz y Salma Hayek. Se fue la mujer más sexi del cine y la que alguna vez dijo: “La mente también puede ser una zona erógena”. Welch no se cansó de bromear con el papel que le impuso Hollywood, simplemente lo aprovechó y lo sobrepasó para la eternidad.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

Con información de AFP