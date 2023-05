La leyenda latina de Hollywood Rita Moreno, a sus flamantes 91 años, reconoció que no dejó de sentirse nerviosa y emocionada de ser parte de la película Rápidos y furiosos X (Fast X, en inglés), la penúltima producción de una saga de automóviles tuneados, altas dosis de acción increíble e inverosímil y drama familiar, que se estrena este jueves 18 de mayo en las salas de cine y liderada por el actor Vin Diesel, quien no ha dejado de pisar el acelerador y renovar a sus coprotagonistas.

Moreno, recordada por clásicos como West Side Story, El rey y yo o Singing in the Rain, es su mejor prueba.“Estoy muy alegre y llena de emoción porque esto es una experiencia completamente diferente para mí. Me encanta haber trabajado con Vin Diesel y el reparto completo”, recalcó en la reciente alfombra roja del filme en Roma.



Puede leer: 'Rápidos y Furiosos X': hija de Paul Walker habla de su participación en la película

Facebook Twitter Linkedin

Toretto (Vin Diesel) regresa con su familia a encarar a un nuevo enemigo. Foto: Twitter: @MovieCrazyP

La actriz puertorriqueña da vida a la abuela del protagonista Dominic Toretto –interpretado por Vin Diesel–, quien en esta entrega tendrá que enfrentarse a un tenebroso villano, interpretado por Jason Momoa, que amenaza la vida de sus seres amados. “Me puse muy nerviosa (...). Es una gran familia y una no puede entrar a un lugar así como si nada. Sin embargo, cuando empezó todo el rodaje pensé en cuántos millones de mujeres querrían estar en mi lugar”, aseguró la artista.



Más para ver: Vin Diesel se confiesa: 'Fue un milagro haber rodado 'Rápidos y furiosos X'

Pero no es la única que se estrena en Rápidos y furiosos X. Hay una gran expectativa por ver a Jason Momoa (Aquaman en las películas de DC), que se estrena como villano en el papel de Dante, quien tratará de dañar a Toretto lastimando a las personas que él ama para vengarse del equipo de protagonistas que, en su momento, acabaron con su padre.

Brie Larson, por su lado, quiso darse un descanso como la Capitana Marvel, estrenándose en este universo de acción como Tess, la hija de Mr. Nobody, el agente que ha trabajado con Toretto y su equipo en otras de las películas de Rápidos y furiosos en misiones para el gobierno. La furiosa renovación promete mucho.



AFP