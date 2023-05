Vin Diesel no solo se ha mostrado agradecido por el apoyo latinoamericano que ha recibido la película 'Fast X', la décima entrega de 'Rápidos y Furiosos', sino que también ha previsto que la siguiente película cuente con escenas grabadas en la región, específicamente habló de la posibilidad de llegar a Venezuela para el rodaje.

Las declaraciones del actor que da vida a ‘Dominic Toretto’ en la aclamada franquicia se dieron en el marco de la alfombra roja de 'Rápidos y Furiosos 10', durante una entrevista con el actor Jorge Roig, quien le preguntó si ha contemplado la posibilidad de grabar escenas en Venezuela.

“¿A Venezuela? He estado trabajando en ello. Mi equipo está trabajando para ir a Venezuela. De hecho, durante mucho tiempo, mi sueño ha sido ir El Salto Ángel, por favor”, manifestó el actor Vin Diesel en la entrevista.

De esta manera, Vin Diesel dejó abierta la posibilidad de que la franquicia regrese a Sudamérica para grabar algunas escenas, tal y como lo hizo en la quinta entrega de la saga en 2011, cuando grabó en Brasil.



Por otro lado, Vin Diesel también aprovechó sus redes sociales para compartir un mensaje de agradecimiento a los seguidores de la franquicia “Fast and Furious”, a quienes reconoció por haber asistido más de dos veces a ver la última película en los cines.

▶️ Durante la presentación de la película Rápidos y Furiosos X, el presentador y periodista cinematográfico,@MrRoig, entrevistó al reparto del film, con la sorpresa de conocer que @vindiesel tiene el sueño de conocer el Salto Ángel.#VenezuelaNews 🇻🇪 pic.twitter.com/E7oHUoTE7q — Agencia Venezuela News (@venezuelanewsVN) May 21, 2023

“Muy agradecido con toda nuestra ‘Fast Global’... Realmente son los mejores fanáticos del mundo y han hecho historia. He leído tanto que van dos o tres veces al cine y me sorprende. Aquellos que han esperado en línea solo para obtener sus boletos, incluso si faltan tres días para la próxima función disponible”, escribió.



“No puedo decirte lo orgulloso que me has hecho a mí, a todo el elenco y al equipo, al estudio. Hacemos estas películas con el corazón... Todo mi amor, siempre”, añadió el actor.

El Comercio (Perú) / GDA