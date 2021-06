Vin Diesel habla de su personaje en 'Rápidos y furiosos 9' 

La visita de Vin Diesel a Colombia causó revuelo en febrero de 2017: el actor estaba en Medellín no precisamente para filmar un videoclip o una película, sino para asistir al matrimonio de su ‘parcero’ el reguetonero Nicky Jam.

“Adoré Colombia y no veo la hora de regresar”. La frase concluye una breve entrevista que Diesel le concedió a EL TIEMPO. Sus respuestas fueron pausadas y matizadas por su voz profunda. El actor, también productor y guionista, acaba de estrenar la novena parte de Rápidos y furiosos –que llega a las salas también como F9–, una de las sagas de acción más exitosas y rentables del celuloide.



Diesel vuelve a ponerse en la piel de Dominic Toretto, que esta vez aclarará muchos grises de su pasado, especialmente en la relación con su padre, que falleció en un accidente durante una competencia de autos. Una nueva amenaza alterará la vida tranquila que Dom ha conseguido con Letty (Michelle Rodríguez) y su hijo Brian en una alejada casa de campo. La familia deberá reunirse con sus amigos para impedir un complot liderado por un asesino llamado Jakob (John Cena), que resulta ser el hermano desaparecido de Dom. La misión tendrá como siempre muchas peleas, explosiones, persecuciones y escenas imposibles, al punto de llevar la trama, literalmente, fuera de este mundo cuando viajen al espacio exterior para bloquear un satélite.

Dirigida por Justin Lin –que ha estado detrás de cuatro de las nueve partes de la franquicia–, figuran también en el reparto Tyrese Gibson, Chris ‘Ludacris’ Bridges, Nathalie Emmanuel, Helen Mirren, Kurt Russell, Charlize Theron y Jordana Brewster.



“Estoy muy agradecida porque varios momentos de la vida han estado marcados por las películas. Ha significado mucho para mí y estoy feliz por los dos capítulos que faltan por venir”, comentó en el mismo encuentro con este diario Brewster, modelo y actriz de origen panameño y brasileño que ha interpretado a Mía Toretto, la hermana de Dom, durante los 20 años que se ha prolongado la saga cinematográfica.



Hace una semana, el Festival de Cannes –que este año volverá a la presencialidad– anunció que Rápidos y furiosos 9 se verá en su 74.ª edición antes de su llegada a los cines franceses el próximo 14 de julio. En el mercado asiático, donde debutó en mayo pasado, F9 batió un récord de taquilla al alcanzar los 162,4 millones de dólares en su fin de semana de lanzamiento y superar lo obtenido en el mismo lapso por Avengers: Endgame en abril de 2019.



Esto nos contaron Diesel (California, 1967) y Brewster (Ciudad de Panamá, 1980) acerca de esta nueva y esperada entrega.

Vin Diesel y Nathalie Emmanuel en una escena de 'Rapidos y furiosos 9' Foto: Universal Pictures

Vin, esta película se remonta a los orígenes de la saga, y aquí entendemos muchas razones del proceder de Dom Toretto. ¿Fue distinto el acercamiento a su personaje esta vez?



Creo que cada vez que nos embarcamos en un nuevo episodio hablamos de un acercamiento específico y diferente. Algunas veces por el tema: el Dom Toretto de la novena parte será diferente al de los episodios 5, 6 o 7. Ahora, él es papá y eso nos pone en un lugar distinto en el que estábamos. Es exactamente lo que sucede en la vida real, lo que nos preguntamos cuando nos convertimos en padres.



Y esos eventos son los que nos hacen sentirnos orgullosos de esta franquicia, del equipo, y de Universal; es lo que importa la vida real, una mezcla de elementos de todo este espectáculo. Es interesante esa dinámica que tiene Rápidos y furiosos porque puedes poner a volar un carro de un edificio a otro, puedes hacer casi cualquier cosa espectacular que se te antoje... y el mundo, la audiencia siente algo familiar. Y qué más familiar que la crianza. Es lindo esto: la gente que fue hace 20 años a ver la primera película de Rápidos y furiosos ahora lleva a sus niños a ver F9, y el personaje principal de la historia está involucrado en un tema sobre su padre que ha sido confuso durante las últimas dos décadas. Hay algo especial ahí, algo mágico.

Creo que a Dom ser padre le ayuda a entender mejor a su papá, sus decisiones, lo que hizo..

Ese es un punto muy interesante y de eso es de lo que se trata la película, es sobre la vida real, cuando nos convertimos en papás, más que nada reflejamos a nuestros propios padres. Siempre deseamos ser los mejores papás que podamos.

Te aseguro que cada ser humano en el mundo, cada papá, se levanta en la mañana pensando como ser mejor, no importa la forma en que lo logres o las habilidades que tengas, lo que importa es la vida, la naturaleza, la paternidad, la maternidad, la familia. Para Dom, en esta película, cuando se ha convertido en padre tiene que reflexionar sobre su propio papá, acerca de un asunto del que habló 20 años atrás, pero que jamás procesó, y además descubre, reconoce, que hay una hermandad rota; una hermandad destrozada para ese personaje que durante los últimos 20 años ha sido un hombre de familia, el titular de una hermandad, sin importar los lazos de sangre, y aquí descubre que tiene un pasado inestable y que demanda ser reconsiderado. Eso es Fast 9.

Jordana, ¿cómo es la relación de Dom y Mía en esta película en la que hay muchas explicaciones sobre los orígenes de Dom?

Me encanta que el guion esta vez responda una cantidad de preguntas del pasado. Creo que a lo largo de la saga han quedado muchas dudas sin responder sobre la psicología de Dom y por qué actúa de la forma que lo hace. Eso no cambia en extremo la dinámica entre Mía y Dom, pero es algo que a mí, como actriz, me ayudó a entender muchas cosas: ‘ah, de ahí es de donde viene ese sufrimiento’, ‘claro, de ahí viene esa traición’. Entiendes la razón por la que Mía ha estado siempre ahí para Dominic. Creo que todo eso también será gratificante para los fanáticos, que podrán ver esos orígenes y entender de dónde vienen todas esas cosas.

Es increíble que tras nueve películas hasta ahora su personaje comparta una escena con el de Michelle Rodríguez...



Soy una fanática de trabajar con Michelle y tenía la esperanza de poder compartir más escenas con ella porque me hubiera encantado poder explorar más la dinámica que hay entre las dos; crecimos juntas, apoyándonos, tenemos una cantidad de cosas e historias en común. Adoro trabajar con Michelle porque la admiro mucho, admiro lo que ha hecho, para mí ha sido un ejemplo en los últimos 20 años, es un ejemplo de fortaleza y constancia, lo que ella logró no era algo que pasara en esos tiempos en Hollywood. Pero tienes razón, esa escena juntas debió pasar hace muchísimo tiempo en la saga.

¿Cuál es su sentimiento después de 20 años de interpretar a Mía?



Esto ha sido una maravillosa oportunidad de viajar por el mundo, en la pasada entrega estuvimos en Londres, a donde pude ir con mis padres y mis niños, por ejemplo. Esta película me ha dado montones de cosas a muchos niveles y ha sido sin duda maravilloso formar parte de esta aventura.





