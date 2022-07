A dos meses de haber ingresado en la cárcel por porte ilegal de armas, Raphy Pina, productor músical de reguetón, lanzó los dos primeros capítulos de su serie documental, ‘¿Quién es Raphy Pina?’, a través de su canal principal de You Tube . A pesar de estar pagando una condena intramural, fue por medio de sus redes sociales que dio a conocer la noticia.



Recuerde que el artista se encuentra pagando una pena de tres años y cinco meses, luego de que en 2020 la justicia puertorriqueña encontrara en su casa una pistola Glock 19 de 9mm y una Smith & Wesson 40, además de 526 municiones de todo tipo.

Además del tiempo que deberá estar en una cárcel, el productor musical también tendrá que pagar una multa de 150.000 dólares (653 millones de pesos) y al salir de prisión, pasará otros tres años en libertad condicional.



Desde el reclusorio que se encuentra en Guaynabo, Puerto Rico, el prometido de la cantante, Natti Natasha, reveló algunos detalles de lo que es su ‘Biopic’, el cual tiene relatos de su infancia, su vida como barbero, su relación con las pandillas y su incursión en el mundo de la música.



El estreno se realizó el pasado lunes 4 de julio, fecha del cumpleaños de Pina, por lo que se mostró bastante sensible al presentar el documental.



“Hoy dejo de contar los días y comienzo a contar los meses. El 4 de julio celebraré con ustedes un proyecto muy especial que he preparado, un desahogo personal por todo los años que estuve callado, trabajando, soportando críticas, caídas, éxito, una vida de luchas, fracasos y mi lucha por la libertad”, explicó Raphy a través de un comunicado de prensa.



“Una serie para aquellos que siempre se han preguntado: ‘¿Quién es Raphy Pina?’… Lo conocerán por mi propio testimonio. Desde mis comienzos hasta ‘Mi final’, según muchos. No se lo pierdan el 4 De Julio mientras conmemoró mi cumpleaños, ustedes comienzan a ver de qué estoy hecho“, agregó.



¿Quien es Raphy Pina?

Saltó al mundo de la fama por su sello discográfico Pina Records, el cual es el encargado de manejar la carrera artística de artistas de alto calibre, como Natti Natasha, Zion y Lennox, Plan B , Arcángel y Daddy Yankee. Desde 1996, año de su fundación, ha impulsado el género urbano, llegando a ser uno de los pioneros más representativos del reguetón.



En el 2016, la cantante Natti Natasha se convirtió en la primera mujer en firmar por Pina Records. Luego, Raphy Pina pasaría a ser su manager y los dos iniciaron una relación en el 2019. Comparten una hija llamada Vida que tiene tan solo un año. El productor musical tiene también otros tres hijos de relaciones anteriores.



