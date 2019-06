La serie ‘NCIS: Los Angeles’ vuelve con más drama

'NCIS: Los Angeles' es una de esas series de televisión que han logrado reinventar su fórmula con éxito, sin recurrir a medidas desesperadas o a historias inverosímiles para cruzar la barrera de los diez años y llegar a la décima temporada estando al aire.



Pese a que es una de las secuelas (también está 'NCIS: New Orleans') de la famosa serie policiaca NCIS, desde su inicio en septiembre de 2009, se ha convertido en una de las series más vistas en Estados Unidos; su novena temporada tuvo 10,4 millones de espectadores.

La serie, que profundiza en los casos de alto riesgo de una división del Servicio Naval de Investigación Criminal, encargada de detener a delincuentes que representan una amenaza para la seguridad de la nación, tiene en su décima temporada (se emite los viernes, a las 9 p. m., por el canal A&E) un dramático comienzo, luego de que el equipo liderado por los agentes Sam Hanna (LL Cool J) y G Callen (Chris O'Donnell) se ponga en peligro tras viajar a México a rescatar al hijo de la directora ejecutiva del escuadrón, secuestrado por su padre.

En entrevista con EL TIEMPO, en Ciudad de México, el rapero y actor LL Cool J habló sobre la clave de la serie para mantenerse vigente en un escenario televisivo que cada vez es más competitivo.



Las misiones en 'NCIS: Los Angeles' ocurren cada vez más afuera de Estados Unidos, lo que supone un intento de romper la zona de confort de los personajes...



Creo que esa es una buena forma de verlo. Siempre es importante salir de tu zona de confort y tienes que ponerte cómodo al estar incómodo si quieres ser exitoso en cualquier cosa.



También es una forma de mostrar otras culturas...



Por supuesto. Debes tener un respeto y aprecio natural por otras culturas y no ser tan arrogante de pensar que solo la tuya importa; todas importan. Aprendes algo en todas partes y para mí eso es divertido.



¿Cómo es su relación con Colombia y con Latinoamérica?

​

Siempre ha sido increíble.



¿Qué sabe de Colombia?



¡Colombia! Amo Colombia. Obviamente al crecer en Nueva York, cuando nosotros pensamos en Colombia se nos viene a la mente Pablo Escobar, la cocaína y todas esas cosas locas. Sé que hay más cosas, como el café. Sé que tiene más cosas que eso.



Pese a la competencia con las plataformas, la suya es una de las series más vistas en televisión... ¿Cómo lo consiguen?



Estamos agradecidos. Si le das a los fanáticos lo que quieren, estarán ahí recibiendo lo que haces. Ahora hay muchas plataformas de distribución y no hay nada malo con ellas, sin importar el contenido que estén creando. No damos por sentado el éxito de la serie, estamos al tanto de qué año es, sabemos que este tipo de programas a los que estamos representando son casi de los últimos que habremos explorado en el mundo a través de esta forma de distribución. Tal vez no seremos los últimos, pero definitivamente no podemos negar toda esta revolución. Lo reconocemos y nos estamos divirtiendo.



¿Qué es lo más interesante de Sam Hanna en esta temporada?



El hecho de que este hombre vive su vida al límite. Debe correr riesgos y lo pone todo en juego. Eso es muy interesante y no mucha gente vive de esa manera.



Usted ha sido exitoso en la actuación y en la música. ¿Cómo es su relación con esta última?



Es grandiosa. Tengo una estación de radio, a la que se puede acceder desde cualquier parte del mundo: está en la 'app' SiriusXM y se llama Rock The Bells. Está dedicada al hip hop clásico.Lo hago para preservar ese legado y asegurarme de que esos artistas sean conocidos afuera. Además, es una plataforma para aquellos artistas que no han tenido la oportunidad de salir ahí durante muchos años y ahora están de vuelta. Mi relación con la música nunca ha estado mejor y tengo ganas de volver a crear; es algo que haré definitivamente.

LAURA GUZMÁN DÍAZ*

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

*Por invitación del canal A&E