Estos actores acompañarán a Daniel Craig en la próxima James Bond

La cubano-española Ana de Armas y el estadounidense Rami Malek formarán parte del nuevo elenco de actores que acompañarán a Daniel Craig en la próxima película

de la saga James Bond, que será dirigida por Cary Fukunaga.



Esta 25ª entrega de la serie 007, cuyo estreno está previsto según la prensa para abril

de 2020, no tiene título todavía anunciaron los productores en un evento organizado por los estudios de cine Universal y retransmitido en línea desde Jamaica. Además

de Rami Malek, recientemente premiado con el Óscar al mejor actor por su encarnación del cantante Freddie Mercury en 'Bohemian Rhapsody', y Ana de Armas, que en 2017 apareció en 'Blade Runner 2049'.Malek dio a entender en un mensaje de video que interpretará al villano de la película: "Les prometo que me aseguraré de que el señor Bond no lo tenga fácil".

Ana de Armas en 'Blade Runner 2049'. Foto: Youtube: Warner Bros. Pictures

La cinta contará con el retorno de la francesa Léa Seydoux, que ya trabajó en la anterior entrega, 'Spectre' (2015), dando vida al doctor Madeleine Swann. También regresan Ralph Fiennes que da vida al jefe de los servicios de inteligencia 'M', Ben Whishaw que volverá a encarnar al ingenioso 'Q', Jeffrey Wright que retomará el papel del agente de la CIA que ayudó a 007 en 'Quantum of Solace', y Naomie Harris como Moneypenny.



Ya se han rodado algunas escenas en Noruega, "debido al tiempo" explicó Fukunaga, y en Jamaica, la isla donde el escritor inglés Ian Fleming creó a su personaje en los años 1950 y donde se filmaron la primera película, 'Dr No' (1962), y 'Vive y deja morir' (1973).



La cinta debía estrenarse en un primer momento a finales de 2019 pero el proyecto se vio repentinamente retrasado cuando el veterano Danny Boyle -director

de míticos filmes como "Trainspotting" o "Slumdog Millionaire"- anunció que lo dejaba por "diferencias creativas" con los productores. En septiembre, estos anunciaron el fichaje de Fukunaga, director y guionista conocido por haber escrito y realizado la primera temporada de la exitosa serie de televisión "True Detective", con la que ganó un Emmy.

CULTURA

@Cultura