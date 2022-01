Si se habla de un registro polifacético en la pantalla grande uno de sus mejores exponentes es Ralph Fiennes: puede amar hasta la muerte en un drama lleno de sorpresas como El jardinero fiel; se puede convertir en un millonario cursi enamorado de su mucama en Maid en Manhattan, o logra odiar a un jovencito brillante que puede derrotarlo a punta de magia con su varita en la saga fantástica de Harry Potter en la que su nombre –Lord Valdemort– es ‘innombrable’.

Miembro de una reconocida casta de artistas británicos –su hermano Joseph también es actor; sus hermanas Martha y Sophie son cineastas y Magnus es un reputado compositor y productor musical–, Ralph, de 59 años, se formó como actor de cine, teatro y televisión. Pero su fama solamente llegó cuando se acercaba a los 40.



Su más reciente personaje es el duque de Oxford en la recién estrenada King’s Man: el origen (The King's Man). La historia viaja a los orígenes de la agencia de espías en la Inglaterra de principios del siglo XX, cuando un ecléctico grupo de investigadores se reúne bajo el mando del astuto papel de Fiennes.



“Soy orgullosamente aristocrático y un pacifista, el público comprenderá en los primeros cinco minutos por qué soy así”, dice Fiennes, dos veces nominado al Óscar y que compartió sus experiencias sobre su personaje en el filme en una entrevista cedida por el estudio.



“La relación clave en la película es con mi hijo (interpretado por Harris Dickinson) que quiere probarse a sí mismo en la guerra (la Primera Guerra Mundial) como un joven valiente y mi personaje tiene una profunda renuencia a verlo ir allá. Esa es la premisa de la película que está llena de personajes históricos, como el rey de Inglaterra, el káiser de Alemania, el zar de Rusia y Rasputín. Ahí hay un alcance histórico”, agrega.

¿Cómo es que su pacifista duque de Oxford se ve involucrado en una red de inteligencia?

A pesar de mi postura pacifista estoy empezando a administrar mi propio equipo de espionaje privado. Tengo una escena con Harris, en la que le digo: ‘Debes entender que el verdadero coraje no es solo correr para pelear, sino que es entender contra quién estás luchando y sus debilidades’. Así que esa es mi forma de tratar de inducirlo: si realmente quieres salir victorioso y derrotar al enemigo, salir corriendo a la batalla no siempre es el camino. Y, en efecto, se revela que yo mismo he estado en guerras cuando era joven y fui condecorado por mi valentía, pero terminé sintiendo ese profundo odio hacia la guerra.

Escena de 'King's Man: el origen', ya en cartelera en Colombia. Foto: 20th Century Studios

¿Qué fue lo que le atrajo del proyecto?

Creo que lo que me atrajo fue la tensión emocional, bastante complicada, entre mi hijo y yo. Quiero decir, la película abarca lo que yo llamaría temas recurrentes de acción fantástica y humor al estilo ‘Kingsman’, pero tiene como tema central la tragedia de la Primera Guerra Mundial, y es algo de lo que se debe hablar. Es bastante sombrío y hace que esta sea diferente de las otras dos películas. Pero el principio de la dinámica entre padre e hijo, que vimos con Colin Firth y Taron Egerton, diría que se traslada a mi relación con Harris.

¿Cómo describiría a Matthew Vaughn como director?

Bueno, él sabe la historia que quiere contar. Está muy al mando de lo que ha imaginado y me gusta su franqueza. Es muy comprensivo. Yo me siento empoderado, porque Matthew te delega el control de la acción. Confía en sus actores y respeta sus elecciones. Lo que me gusta mucho de él es que dice: ‘Debes decirme si algo no te suena verdadero’. Defenderá su postura si algo que tú dices contradice una visión muy profunda que él tenga, pero definitivamente quiere que los actores sean dueños de sus roles. Creo que realmente quiere que los actores sean creativos e inventivos por sobre lo que él ha escrito, así que nos sentimos apoyados.

¿Había una clave específica para entender de dónde viene el duque de Oxford?

Después de mis primeras conversaciones con Matthew, y de leer el guion, tuve muy en claro mi personaje. Siento que he conocido gente como el duque de Oxford, un cierto tipo de inglés que ya no existe, con discretos principios caballerescos. Los estadounidenses dirían ‘vieja escuela’, alguien muy anticuado, posiblemente como de una película de otro tiempo. Pero también me gusta que Matthew no se mantiene al margen de este personaje, en estos tiempos en que todos somos sensibles al entorno. Es muy aristocrático y no me refiero a presumido. Simplemente me refiero a alguien formado y criado de cierta manera y que, en realidad, encarna un principio que, como siempre lo he entendido, está obligado a encarnar: atributos de coraje, honor, amabilidad y servicio a los demás, que son una especie de código de conducta aristocrático. Oxford es un hombre decente, diría yo. Muy decente.

El actor Rhys Ifans interpreta a Rasputín, el místico ruso que tenía bajo su control al zar. Foto: 20th Century Studios

¿Qué aportó Harris al papel?

Harris ha sido bendecido con una apariencia atractiva, pero demasiado cabello (risas). No, él es genial. Conrad –su papel– es básicamente el clásico héroe de esa época. Había un novelista inglés llamado G. A. Henty, que escribió libros sobre jóvenes ingleses llenos de coraje y honor, yendo a pelear en campañas principalmente imperiales. Todos fueron muy buenos y respetables. De alguna manera, para mí, Harris posee una bondad maravillosa y Conrad es un joven bueno, decidido a demostrar que es un soldado que lucha por su país. Hay algo sobre el espíritu y la apariencia de Harris y su forma de ser que es lo que realmente hace que ese tipo de personaje sea real. Presenta una imagen juvenil inmaculada, valiente.

¿Cuál es su relación con Polly, el personaje de Gemma Arterton?

Polly es mi ama de llaves, y creo que el público comprenderá que básicamente ha sido una figura materna para mi hijo. Y Djimon Hounsou interpreta una especie de mano derecha para mí, posiblemente guardaespaldas y asistente. Somos un cuarteto, creo. Estamos Conrad, Djimon, Polly y yo y somos una familia. Polly tiene personalidad de niñera, es la mujer de la casa. Está a mi servicio, pero desde el momento en que aparece entendemos que no es para nada servil. Ella dirá lo que piensa y entendemos que quiero que así lo haga, aunque me moleste. Aprecio su honestidad. Matthew creó una familia con integrantes muy fuertes, de coraje e integridad.



¿Le entusiasma la acción en esta película?

Tengo bastante acción. Soy bastante dominante con las escenas de riesgo que puedo hacer o se me permite hacer. A veces me enojo si me traen un doble (risas). Pero si tengo que volar por una habitación, pues dejo que lo haga él .

'King’s Man: el origen' regresa con el toque de humor característico de la saga de espionaje. Foto: 20th Century Studios

¿Cómo es su estilo de lucha?

Es una lucha de espadas bastante antigua, pero se vuelve un poco cruel, enfurecida y vehemente. Hacia el final, para ganar, el juego limpio y caballeresco el malo debe salir por la ventana para derrotarlo. Pero todo se trata de principios. Cerca del final de la película, tengo un discurso que se hace eco del discurso de Colin Firth sobre lo que trata Kingsman. Se trata de proteger la paz y preservar la vida. Kingsman es una agencia de inteligencia independiente, diseñada para liberarse de la burocracia de las organizaciones de espionaje administradas por el Gobierno, con el fin de fomentar los principios de paz y humanidad. Para eso es que está ahí. Se trata de la tradición artúrica de los caballeros que luchan contra el mal y la injusticia.

¿Cómo fue actuar frente a Rhys Ifans como Rasputín?

Rhys es increíble como Rasputín. Abarca mucho terreno, es religioso, mesiánico, sensual, terrenal (risas). Hay drogas, sexo y Dios, todo envuelto detrás de una barba. Es genial. Tuve una escena en la que trato de hacer que coma una tarta de Bakewell envenenada y no tengo éxito, de modo que todo conduce a una gran pelea explosiva. Las cosas ingeniosas que logró le dieron mucho color a la película.



