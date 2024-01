'Quiero que me mantengan' es la cruda realidad de un país en tono de comedia

Quiero que me mantengan, la más reciente película del director colombiano Harold Trompetero, apela al humor para reflejar una cruda realidad social.





Después de la exitosa Un parcero en Nueva York, el cineasta vuelve con la historia de Mónica y José, dos jóvenes que cansados de no poder brillar con sus trabajos modestos –ella atendiendo una venta de empanadas y él conductor de taxi- se aventuran en un emprendimiento que los deja quebrados y aburridos. Así que hacen una apuesta a ver quién consigue que lo mantenga primero.



Protagonizada por Judith Segura y Jacques Toukhmanian, Quiero que me mantengan se encuentra en las salas de cine del país. La actriz, que lleva 28 años de carrera y que se ha enfocado sobre todo en el teatro -durante 8 años dirigió la compañía Buenavista Social Clown- compartió algunos detalles del filme y de su personaje, una mujer luchadora.

¿Cómo se acercó a su personaje, Mónica Tránsito Useche Useche 'la ñerix'?

Yo llegué a mi personaje queriendo verme muy diferente a mí, quería una ñera muy ordinaria en la manera de hablar y los gestos pero que fuera vanidosa en su look. Explorando peinados y ropa un día fui a buscar en lugares de pelucas algo que me inspirara el personaje, vi ese copete amarillo en un rinconcito y supe que ese era para mi ñerix.

Esta es su tercera película con Harold Trompetero. Cuéntenos cómo ha sido la experiencia.

Conocí a Harold en Un parcero en Nueva York y fue un voto de confianza por parte de él ya que no conocía mi trabajo. La película resultó un éxito de taquilla y mi personaje -la Escarlet- gustó mucho al público. Fue un proyecto donde entendí su forma de dirigir, bastante intensa y donde permite que uno como intérprete proponga a partir de la improvisación con los partners de esecena.

¿Cómo fue el trabajo con Jacques para lograr el contraste de los personajes?

El contraste de los personajes fue un hallazgo durante los ensayos, inicialmente eran dos ñeros pero descubrimos que era más divertido tener estos dos opuestos , una ñera que ha vivido siempre en la necesidad y el esfuerzo y un gomelo que se enfrenta a su realidad, ser un "nuevo pobre".

¿Cómo fue el rodaje?

El rodaje fue muy intenso, normalmente una película puede durar meses en rodarse pero con Harold es a toda máquina y en dos semanas grabamos en La Calera.

¿Qué opina de la crítica social en medio del humor que siempre les pone Harold a sus películas?

El ingrediente de crítica social me parece muy importante para nuestro cine porque trata temas que nos tocan a todos , que nos afectan a todos y por medio del humor lo ponemos en evidencia.

¿Cuál es el mensaje que transmite esta historia al público?



En esta película hablamos de ese gran esfuerzo que hacemos por salir adelante de emprender de sacrificarnos para lograr nuestros sueños y que muchas veces no es suficiente para salir adelante , Sin embargo al hacer las cosas con corazón siempre se va a abrir una puerta para que podamos seguir adelante. Quiero invitarlos a que vengan a ver quiero que me mantengan para que aprendan cómo ser unos buenos mantenidos para que se lleven todos los mejores tips de cómo lograr no pensar más en la economía para que se consigan a ese alguien que los mantenga o que ustedes terminen manteniendo a alguien tal vez ahí está la felicidad.

