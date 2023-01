La inversión para desarrollar una película suele ser bastante alto. Los creativos colombianos se enfrentan a muchas dificultades para lograrlo.



Con el objeto de mejorar sus condiciones laborales y las del sector audiovisual, por eso Proimágenes tiene estímulos y apoyos para tal fin.

Programa nacional de estímulos

El Ministerio de Cultura, a través del Programa Nacional de Estímulos (PNE) tiene como propósito movilizar a los artistas, creadores, investigadores y gestores culturales colombianos.



Este programa está dirigido principalmente a personas naturales y el mecanismo dispuesto para acceder a dichos estímulos es a través de convocatorias públicas anuales, de manera que puedan participar de ese abanico de oportunidades todos los actores del sector cultural.



Las convocatorias en el área de cinematografía contemplan:



1. Beca de formación para la creación en realización audiovisual en región "Imaginando Nuestra Imagen" - INI



2. Beca de profundización en la producción de cortometrajes de ficción y documental del programa "Imaginando Nuestra Imagen" - INI



3. Becas de formación de públicos - Programa Colombia de Película



4. Becas de gestión de archivos y centros de documentación audiovisual "Imágenes en Movimiento"



5. Beca para el desarrollo de documental interactivo para la web o web serie de no ficción



6. Beca para el desarrollo de proyecto de formato de no ficción para televisión



7. Beca para el desarrollo de proyecto de narración transmedia para audiencia entre 12 y 15 años



8. Beca para el desarrollo de proyecto de serie de televisión de no ficción para audiencia infantil entre 3 y 6 años, con énfasis en estímulo a la lectoescritura



Convocatoria FDC

A través de los estímulos por concurso del Fondo para el desarrollo cinematográfico también podrá acceder a recursos de la ley de cine.



El FDC es una cuenta bancaria que recibe los dineros recaudados a través de la cuota parafiscal que pagan exhibidores, distribuidores y productores como resultado de la exhibición de obras cinematográficas nacionales y extranjeras en Colombia.



Los recursos del FDC son de carácter público y, por lo tanto, objeto de vigilancia por parte de los organismos de control del Estado.



Y el CNACC, Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía, se encarga de dirigir estos destinos para apoyar al sector cinematográfico, lo que también contempla la realización cinematográfica de cortos y largometrajes de ficción, animación y documental.



Por su parte, también destinan estímulos automáticos que se entregan a todos aquellos largometrajes colombianos que se estrenen en el territorio nacional si cumplen con los requisitos.



Sus convocatorias están abiertas desde el 2 de enero de 2023.

Programa distrital de estímulos

La convocatoria audiovisual hace parte del paquete de estímulos financieros y técnicos que ha dispuesto la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), de la Alcaldía de Bogotá.



Son varias categorías a las que se puede aplicar:



1. Premio nacional Cinemateca para la circulación de audiovisuales de ficción



2. Premio nacional Cinemateca para la circulación de documentales



3. Premio nacional Cinemateca para la circulación de audiovisuales dirigidos a la infancia



4. Residencia Cinemateca encuentro FASE - arte, ciencia y tecnología, Buenos Aires, Argentina



5. Beca Cinemateca para el rescate de archivos audiovisuales



6. Beca Cinemateca de creación audiovisual con nuevos medios



7. Beca Cinemateca de participación internacional



8. Beca Cinemateca de creación de cortometraje documental alternativo



9. Beca Cinemateca de creación de cortometraje de ficción alternativo



10. Premio Nacional Cinemateca para Largometrajes de Especial Calidad y Valor Patrimonial Destinados a Exhibición en Salas de Cine



11. Beca Cinemateca de creación de cortometraje documental



12. Beca Cinemateca de Investigación sobre la Imagen en Movimiento en Colombia



13. Beca Cinemateca de Creación de Cortometraje de Ficción Beca Cinemateca de creación de cortometraje de animación



En sus redes sociales oficiales y a través de su página web comparten las fechas de apertura para aplicar.

