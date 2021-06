¿Quiénes son los zombis más entrañables de todos tiempos?

Su vida es morder y arrancar pedazos de carne. Sus furiosos mordiscos han dejado los mejores desgarros en la piel del cine. Los zombis –desde un filme lejano de 1932: White Zombie– no paran de levantarse de la tumba para convertirse en caminantes sin alma que, con sus dientes y sus lamentos, quieren dominar la tierra y convertirnos en parte de su horda.

Su misión es infectar y transformar a los pobres ilusos –héroes como Brad Pitt en Guerra Mundial Z o Sarah Polley en Dawn of the Dead– que los ven solo como el resultado de un terrible error científico en un laboratorio militar.



Y definitivamente son algo más. Empezaron lentos, torpes e idiotas. Max Brooks, en su novela Guerra Mundial Z, logró su primera gran evolución y los hizo correr. Ahora no solo corren, saltan y dan muestras de inteligencia, sino que son parte imborrable de la cultura popular, tanto que hay gente que cree que están sueltos en la calle como una variante peligrosa del Covid y el cine coreano ha logrado varias piezas memorables como Tren a Busan o la serie Kingdom, de Netflix.



Pero todavía tienen debilidades. Sus cuerpos se corrompen con el paso del tiempo y su punto débil está en destrozar lo que queda de su cerebro para dejarlos en un eterno “off”. Sin embargo, su mensaje, va más allá de su hambre de carne humana y de su incapacidad para articular una sola palabra. En White Zombie, el filme de 1932, se dejaba sobre el tapete la esclavitud con el mito vudú de los zombis que eran resucitados para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar en Haití.



En los años 60, George Romero hizo una lectura sociológica de la sociedad estadounidense con La noche de los muertos vivientes, una joya de bajo presupuesto en la que esos muertos sin alma aterrorizan a una población rural y dejaban al descubierto temas como el racismo, el miedo a lo desconocido y la manipulación mediática.



Luego, el propio Romero volvió a explorar la fórmula con Dawn of the Dead, Day of the Dead y Land of the Dead, en la que decidió llevar la evolución del monstruo a otros terrenos.

El zombi era presentado como un consumista puro. En los últimos años, las grandes producciones se han centrado algo que nos ha tocado vivir en carne propia: las epidemias y pandemias y los problemas sociales y familiares del encierro, ¿no se han sentido parte de una comunidad como en The Walking Dead?, ¿no creen que Brad Pitt en Guerra Mundial Z podría ser parte de la OMS?

En medio de estos escenarios han surgido figuras zombis memorables y ya los humanos no tienen el monopolio. El glorioso zombi de Michael Jackson, el divertido Bill Murray en Zombieland, el inteligente Zeus de Arny of the Dead, de Zack Snyder, que se proclama emperador de Las Vegas o el horrible zombi congelado que por poco destroza a los siete reinos en Game of Thrones.



Estos son nuestros grandes zombis. Zombis divertidos, insaciables, brutalmente violentos, fantasmas de nuestra infancia nuestras peores pesadillas, símbolos, divertimentos macabros o una caricatura de lo peor del ser humano. No se van a ir. Y nunca van a dejar de perseguirnos.

