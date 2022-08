La serie británica tuvo más de 365 capítulos y duró cuatro años. Finalmente en 2011 fue emitido el último episodio de uno de los programas infantiles más famosos de principios de este milenio.



La serie fue pensada para bebés y niños en etapa de preescolar. La trama es sencilla e incluye a cuatro muñecos animados que muestran su día a día en su comunidad.



Los personajes principales eran Tinky Winky, Po, Laa-Laa, y Dipsy, cada uno identificado con un color diferente. Todos aparecieron en las cuatro temporadas y se convirtieron en los favoritos de los niños alrededor del mundo.



Ahora 21 años después de que haya acabado la versión original, muchos se preguntan qué pasó con los actores que le dieron vida a las cariñosas figuras de los ‘Teletubbies’.

Dipsy

Interpretado por John Simmit, el ‘teletubbie’ verde era uno de los preferidos por los seguidores. En la actualidad el británico se desempeña como comediante y realiza stand-ups. También ha participado en varias series de televisión y constantemente presta su voz para otros personajes animados.



Tinky Winky

Simon Shelton interpretó al personaje de color morado. El actor ya tenía experiencia en la industria del espectáculo y tras su paso por los ‘Teletubbies’ se convirtió en bailarín profesional de ballet. En el 2018, a los 52 años, falleció luego de sufrir hipotermia.

Su cuerpo fue descubierto cuando ya no tenía signos vitales. Foto: Instagram: @emilyattackofficial / BBC

Laa-Laa

El papel de la ‘teletubbie’ amarilla fue realizado por Nikky Smedley, quien empezó su carrera cinematográfica en 1985 con la película ‘Girls Just Want To Have Fun’. Smedley se ha convertido en una comediante, autora de libros y coreógrafa con una fortuna de más de un millón de libras esterlinas.



También apareció en 'Charlie y la fábrica de chocolate'. Foto: Twitter: @StoryNikky / BBC

Po

Pui Fan Lee tuvo una exitosa carrera tras los ‘Teletubbies’. La actriz es reconocida principalmente por su participación en programas y películas infantiles. Hace poco estuvo en la serie ‘Slow Horses’, que fue transmitida por Apple +. Fan Lee mantiene un perfil bajo y no muestra mucho su vida en redes sociales.

Estuvo al mando del departamento de programas infantiles de BBC. Foto: Twitter: @Realpuifanlee

Los actores que dieron vida a los teletubbies Foto: AFP / Archivo particular / Captura de pantalla - Instagram: @emilyatack, @ johnsimmit / Twitter: @ Realpuifanlee

