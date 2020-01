La película '1917' y otras sorpresas que dejaron los Globos de Oro

Luego de un largo recorrido por la alfombra roja, estrellas de cine, productores y artistas del séptimo arte y la televisión cumplieron la cita en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (Estados Unidos), para ser testigos y, en algunos casos, recibir el aplauso y el trofeo de los Globos de Oro, que se entregaron este domingo.

Estos premios, que entrega la Asociación Extranjera de Hollywood, tienen, además, la fama de ser la verdadera antesala a lo que podría pasar en los premios Óscar de la Academia, que este año se realizarán el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

La gala de este domingo contó con la participación del actor, comediante y guionista Ricky Gervais como maestro de ceremonias. Gervais ya había tenido esa responsabilidad del 2010 al 2012 y en 2016. De hecho, se hizo famoso en estos espacios gracias a su sátira cruel y sin filtros hacia los asistentes a la premiación.



En esta edición de los Globos de Oro llamó la atención Netflix, que consiguió 34 nominaciones, en contraste con 'Game of Thrones', la famosa producción de HBO, que por su última temporada solo fue postulada en la categoría de mejor actor de una serie de drama por la actuación de Kit Harington en el papel del famoso Jon Snow.

La actriz colombiana Sofía Vergara entregó el reconocimiento en el apartado de mejor actor de reparto en una miniserie, premio que se llevó Stellan Skarsgård por su trabajo en 'Chernobyl', que fue reconocida igualmente como mejor miniserie.



Vergara también entregó la estatuilla a mejor serie de drama para 'Succession'. Su protagonista Brian Cox también fue reconocido como mejor actor en serie de TV de drama.



En la ceremonia, la comediante y presentadora Ellen Degeneres recibió el reconocimiento honorífico Carol Burnett por su exitosa carrera en la televisión. Mientras que el actor y productor Tom Hanks recibió el de Cecill B. DeMille por su prolífica carrera. Ambos pudieron jactarse de no tener que esperar la tensión del resultado del sobre.



"El poder real de la televisión no es que la gente vea mi 'show' sino que vea mi 'show' y luego eso les inspire para hacer las mismas cosas en su vida", dijo DeGeneres.



Hanks, por su parte, dijo en su discurso de agradecimiento: "Es duro trabajar con directores que dicen: 'si no haces bien tu trabajo, no tenemos película'. Porque una cinta se hace toma a toma, todos tienen que hacer su papel a la perfección, pero a veces la película descansa en la persona que pone las cejas y si no sale hay que volver a empezar".

Ellen DeGeneres (@theellenshow) - Recipient of the Carol Burnett Award. Photo by Alexi Lubomirski (@alexilubomirski). #GoldenGlobes pic.twitter.com/HEr7hFHseg — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

Congratulations to Tom Hanks (@tomhanks) - Recipient of this year's Cecil B. deMille Award. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/F4pd0RTo1r — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

El primer premio oficial que se entregó en la ceremonia fue el de la categoría de mejor actor en una serie de televisión musical o comedia, que se llevó Rami Youssef, por 'Ramy', que habla de una familia musulmana en Estados Unidos. "Creo que ninguno ha visto mi serie", bromeó.



En el apartado de mejor actor de una miniserie o película para televisión ganó el australiano Russell Crowe por la producción 'The Loudest Voice'. En esa misma categoría Patricia Arquette fue la ovacionada por su interpretación en 'The Act', e hizo un fuerte discurso contra el presidente de Estados Unidos Donald Trump.



"Estoy muy agradecida de estar aquí y celebrar esto, pero sé que hoy, 5 de enero de 2020, no recordaremos esta noche en los libros de historia. Veremos un país al borde de la guerra", dijo refiriéndose a la reciente escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán.



Y añadió: "Un presidente tuiteando una amenaza de 52 bombardeos incluyendo sitios culturales. Gente joven arriesgando sus vidas, cruzando el mundo. Personas que no saben si las bombas van a caer sobre las cabezas de sus niños".



Phoebe Waller-Bridge, por su parte, subió al escenario por el premio de mejor actriz en una serie de comedia, gracias a su interpretación en 'Fleabag', que también ganó como mejor comedia. Olivia Colman se llevó el premio a la mejor actriz de una serie dramática en los Globos de Oro por su actuación en la aclamada serie 'The Crown', que narra la vida de la reina Isabel II.

Congratulations to Fleabag (@fleabag) - Best Television Series - Musical or Comedy. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/lmgo18FmVa — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

Congratulations to Olivia Colman - Best Performance by an Actress in a Television Series - Drama - The Crown. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/GfsyYWYuiK — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

Al tablero de ganadores se unió Michelle Williams como mejor actriz de una serie limitada o película para televisión con 'Fosse /Verdon'. La intérprete agradeció y recalco el derecho de elegir que tienen las mujeres como un concepto aplicable a la vida y hasta a la política.



La cinta coreana 'Parásito' se consolidó como la mejor película extranjera, mientras que el director Quentin Tarantino ganó en la batalla por mejor guion por la película 'Había una vez en Hollywood', que fue también reconocida como la mejor comedia en los premios.

Una de las sorpresas de la la noche la dio 'Sr Link', película animada que también fue seleccionada en la lista de los elegidos.También se entregó el reconocimiento a mejor director para Sam Mendes, por la producción '1917', que ni él se lo esperaba. La cinta también ganó el premio a mejor película, el más importante de la noche, dejando atrás a favoritos como 'El Joker' y 'El irlandés'.

Congratulations to Sam Mendes - Best Director - Motion Picture - 1917 (@1917). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/cpigklE3Ee — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

La mejor banda sonora fue para la islandesa Hildur Guðnadóttir, por su intensa propuesta con tonos clásicos y densos en la película 'El Joker', una de las producciones inspirada en el famoso enemigo de Batman que tuvo un éxito rotundo y mucha polémica en todo el mundo. Guðnadóttir no compuso en pantalla sino que se solo se inspiró en el guion.



También resultó inesperado el nombre de Laura Dern que, en realidad, hizo un trabajo de actuación muy interesante en la película 'Historia de un matrimonio', de Netflix.

El apartado de mejor actor de reparto fue para Brad Pitt, por su gran papel de doble en 'Había una vez en Hollywood'. Su nombre generó una gran ovación en el salón del Beverly Hilton.



El mejor actor en película de comedia o musical no ganó Eddie Murphy por 'Dolemite is my Name' o Leonardo Di Caprio por 'Había una vez en Hollywood' (favoritos en el medio artístico), pero se lo robó (en el buen sentido, claro), Taron Egerton que, literalmente, se convirtió en el cantante Elton John en 'Rocketman'. En la misma categoría el premio fue para Awkafina, por 'The Farewell'.

Congratulations to Brad Pitt - Best Performance by an Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture - Once Upon a Time ... in Hollywood (@OnceInHollywood). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/dOp17b7BAx — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

Congratulations to Once Upon a Time ... in Hollywood (@OnceInHollywood) - Best Motion Picture - Musical or Comedy. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/HhAqooQuYS — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

El premio a mejor actor en una película de drama fue para el 'casi cantado' desde hace tiempo: Joaquin Phoenix, gracias a su intensa profundización en el personaje de El Joker.



"Todo sabemos que entre nosotros no hay competencia, esto lo hacen para vender publicidad, yo me he sentido inspirado por ustedes", les dijo Phoenix a sus competidores Christian Bale, Antonio Banderas, Adam Driver y Jonathan Pryce.



"Hay que hacer más respecto a Australia, nunca he sido un hombre virtuoso, muchos me han dado oportunidades de enmendar mis pasos, pero ojalá junto podamos hacer un frente unidos para hacer cambios", fue otro de sus mensajes.

Renee Zellweger consiguió el premio a mejor actriz en película de drama por 'Judy', en el que mostró una parte de la actriz y cantante Judy Garland. "Lo importante es el recorrido, el trabajo", dijo. CULTURA@CulturaET