‘¿Quién mató a Sara?’, el inesperado éxito de Netflix

Nada más cautivador que dejar una pregunta abierta frente a un espectador con ánimo de entretención: ‘¿quién mató a Sara?’, porque para resolverla, la única opción es dar play.

Y enseguida vienen otras dudas: ¿quién es Sara? ¿Quién la mató? Y, más aún, ¿por qué? Las interrogantes quedan en la mente del espectador, indeciso durante el día, pero cada noche ve que la serie va mejorando su posición en los escalafones de Netflix: ‘¿por qué todo el mundo la está viendo?’, se cuestiona. Revisa la descripción y relucen palabras como ‘venganza’ en la categoría de misterio y crimen. El thriller se anuncia con una cita de la escritora Agatha Christie: ‘Muy pocos somos lo que parecemos’. Y la serie parece más familiar cuando se descubre que en su elenco hay caras latinas conocidas, y uno de sus protagonistas es el colombiano Manolo Cardona.



(Lea: ¿No sabe qué ver en Netflix? Le recomendamos estas series y películas)



La serie se ha convertido en un éxito sin precedentes y ha superado las expectativas de los usuarios de la plataforma y hasta de los mismos productores. En comparación con otros lanzamientos que esperaban destacar mucho más, como Sky Rojo, lanzada el 19 de marzo, la serie mexicana llegó el 24 de marzo sin hacer mucho ruido, sin grandes campañas de promoción y transmitida por el voz a voz.



Esto no significó un obstáculo para convertirse en una de las series más vistas en Netflix en este año, así como el contenido de habla no inglesa de mayor éxito en la historia de la plataforma de streaming con más de 55 millones de visualizaciones en apenas un mes. De esta manera, se posicionó como la producción con más espectadores en varios de los 190 países en los que está disponible. Ya superó a otros títulos mexicanos como Oscuro deseo o La casa de papel, con 35 y 34 millones de reproducciones en sus primeros 28 días.



Como toda serie de suspenso, su argumento presenta una situación que parece comprenderse en principio: la venganza de un joven inocente, Álex Guzmán Zaldívar, interpretado por Cardona, injustamente condenado por el asesinato de su hermana. Pero el misterio va mucho más allá, pues como se anunció desde el principio, las cosas no son lo que parecen y mantienen a la audiencia atónita con los sucesos ocurridos sin descanso, minuto a minuto. No hay pausas de reflexión en esta serie.



Además de la intriga, presenta varios subtemas críticos en el contexto de la región. En su trama mezcla asuntos como la corrupción, la trata de mujeres y la homofobia. “La serie toca muchísimos tabúes para los países latinoamericanos de una manera abierta”, comentaba en un encuentro con los medios para la presentación de la serie el actor Manolo Cardona. “Tenemos que ser consecuentes con las historias que contamos. Las plataformas no solo han cambiado la forma de ver la televisión, sino los géneros, se han dado licencias creativas de guion y creo que esta serie es un gran paso para que la gente se acostumbre a ver otro tipo de historias”, asegura.

El actor payanés cumplió el pasado 25 de abril 44 años, y cuenta con una vida actoral de gran trayectoria y reconocimiento en la región desde su debut en la icónica Padres e hijos (1995), seguidas por Carolina Barrantes (1999) ¿Por qué diablos? (1999) y Amor a mil (2001). Ya había cruzado las fronteras mexicanas con popularidad con su participación en Ladrón de corazones (2003) y Gitanas (2005), y trascendió al reconocimiento internacional como protagonista de la tercera temporada en Sin tetas no hay paraíso (2006), que le dio fama en España, junto a producciones estadounidenses destacadas como Covert Affairs (2010), Reign (2013) y el éxito que ya había tenido en la plataforma de streaming Narcos (2015).



En cine debutó en 2004 con Rosario Tijeras, y ha participado en películas como Un chihuahua de Beverly Hills (2008), junto a Jamie Lee Curtis; El cartel de los sapos (2008), que también produjo; Border Run (2012), junto a Sharon Stone, y la española El cuaderno de Sara. En su vida personal, el actor está casado con Valeria Santos desde 2012 y es padre de dos hijos, Gael y Guadalupe.



Por su parte, la actriz mexicana Carolina Miranda interpreta en la serie a Elisa Lazcano, la menor de la temida familia, quien estudia neurocirugía en España y regresa a México. Una vez está en el país, se da cuenta de que “las personas con las que creció son unos criminales”. Es un personaje que intenta descubrir a los verdaderos responsables y buscará justicia.

La serie toca muchísimos tabúes para los países latinoamericanos de una manera abierta FACEBOOK

TWITTER

“Todos los personajes que me va poniendo la vida son un reto diferente, con circunstancias distintas, que agradezco mucho. Todo lo que me llega me gusta, este de Netflix fue un reto porque tuve que manejar un tono naturalista. El lenguaje cinematográfico es muy diferente, es complicado, no es lo mismo que hacer una novela o una película. Siempre estoy buscando algo más grande que lo que hice la vez pasada”, confiesa la actriz mexicana en una reciente entrevista con InStyle.



Carolina Miranda nació en Guanajuato (México) y es uno de los rostros más populares de la televisión mexicana debido a su participación en telenovelas y series desde su debut en 2012 en Los Rey. También protagonizó, como Carmen Bravo, Las Bravo (2014), un papel por el que recibió el premio Palma de Oro. De la mano de Telemundo llegó al público estadounidense con uno de los personajes principales de la serie Señora Acero, La Coyote, por la que recibió el Produ Award como actriz revelación de 2016, en reconocimiento a su interpretación de la reina del narco Vicenta Acera, hasta ahora el papel más importante de su carrera como actriz.



Miranda le confesó a la revista People que sufre pánico escénico. “Nadie me cree, pero si me paro en una tarima, tengo que actuar a un personaje porque, en realidad, me estoy muriendo de nervios y pánico. Solo quiero salir corriendo”, reveló una de las actrices más populares del momento gracias a su papel en la producción.



¿Quién mató a Sara? es producida por Perro Azul para Netflix, la casa productora integrada por Juan Uruchurtu, quien ha participado en cintas como El Chapo y Narcos, junto a Alexis Fridman. La serie fue creada y escrita por José Ignacio Valenzuela, el escritor chileno de La familia de al lado (2010), y dirigida por David Ruiz y Bernardo de la Rosa. Además del colombiano y la actriz mexicana, cuenta con un elenco latino integrado por Ginés García Millán (España) como la hermana, Alejandro Nones (Venezuela), Ana Lucía Domínguez (Colombia), Luis Roberto Guzmán (Puerto Rico) y Leo Deluglio (Argentina), entre otros.

¿Qué viene?

Tal es su éxito que ya se anunció su segunda temporada para el próximo 19 de mayo, apenas dos meses después del lanzamiento. Esta se grabó inmediatamente después de la primera temporada en lugares como Ciudad de México, Guadalajara o Puebla, según lo permitieran las medidas de bioseguridad por la pandemia.



En la segunda temporada vienen dos actores de la popular serie mexicana Club de cuervos (2015), como Daniel Giménez Cacho y Antonio de la Vega, así como Matías Novoa.



Este nuevo ciclo presentará un ángulo hacia el pasado, donde Álex (Manolo Cardona) descubrirá una nueva faceta de su hermana que nunca había descubierto y que lo llevará a preguntarse ¿quién es Sara realmente?



(Lea también: Personajes icónicos de Carlos 'El gordo' Benjumea)



(Le puede interesar: Angelina Jolie habla de su regreso al cine de aventuras)



REDACCIÓN DOMINGO*

* Con información de Efe