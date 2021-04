El impactante final de la serie de Netflix más vista en Colombia

La serie, protagonizada por Manolo Cardona, se vislumbraba como una trama de misterio con elementos de melodrama y acción. Esa receta funcionó y la primera temporada sigue como la número uno entre las diez más vistas de la plataforma.

Es cierto que Cardona arrastra mucha audiencia en Colombia, pero la trama también tiene su mérito al jugar con pistas falsas, mentiras y sospechosos que no siempre son lo que parecen. Álex (Cardona), quiere descubrir, 18 años después y tras cumplir una condena en la cárcel, quién mató a su hermana y en esa travesía se enamora de la hija de la familia Lazcano, que está implicada en el crimen.



Desde este punto, es importante recordar que se van a revelar detalles que pueden afectar la experiencia para quienes no han visto la serie. Quienes aparecen como los principales sospechosos se van decantando hacia el terreno de no ser responsables del hecho que detona toda la trama.





Los diarios de Sara le han dado nuevas pistas a Alex, pero a la vez lo han confundido. La idea de que el crimen fue perpetrado por Rodolfo Lazcano, se diluye y las opciones parecen moverse en otra dirección: una de las que alcanza más fuerza es la de que se trató de Mariana, la madre de Rodolfo, que al enterarse del hecho habría decidido acabar con Sara.



Ahora, se espera que la segunda temporada resuelva ese nuevo enigma: las motivaciones de Mariana, pero esta historia ha demostrado que le gusta jugar con el espectador y romper el hilo de lo predecible, otra razón de su popularidad en Netflix.



