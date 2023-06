Tras el reciente anuncio del presidente Gustavo Petro acerca de la producción de un documental sobre el rescate de los cuatro niños perdidos en la selva del Guaviare durante 40 días y fueron hallados en medio de una operación entre las Fuerzas Militares y la comunidad indígena denominada Operación Esperanza, salió a relucir el nombre del realizador Británico Simon Chinn, ganador del premio Óscar en la categoría documental.

Chinn, que se llevó el Óscar por Searching for Sugar Man (2009) y Man on Wire (2008), también ha desarrollado proyectos como el cortometraje Black Sheep y la serie The Curse of the Chippendales o el documental Spector, este último acerca de un caso de asesinato en el que estuvo envuelto el famoso productor musical Phil Spector.



El productor y realizador Simon Chinn ha ganado varios premios internacionales de cine. Foto: Archivo EL TIEMPO

Chinn también trabajó en un documental inspirado en la vida de la cantante Tina Turner para HBO: Tina.



Operación Esperanza contará con RCTV en el proceso de producción. En su carrera también en películas como The Amazing Johnathan Documentary, LA 92, Captive, My Scientology Movie, The Green Prince, The Legend of Shorty y Garnet's Gold. Chinn ha sido reconocido por premios como el Bafta (el óscar británico) o el Emmy.

Simon Chinn está ahora ocupado en dos proyectos relacionados con el mundo de la farándula y la belleza. El primero es Secrets of Miss America (en la que es productor ejecutivo): una miniserie que hace una radiografía de los escándalos del concurso de belleza más famoso de Estados Unidos, que está tratando de cambiar su formato para tratar de llamar a la atención de las nuevas generaciones.



Mientras el segundo (que está en una etapa inicial) es un documental que seguirá al actor Macaulay Culkin en un recorrido por el mundo, mientras experimenta su paso de ser estrella infantil a convertirse en un hombre maduro en busca de nuevos objetivos.

