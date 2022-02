Cuando recibió el año pasado la noticia de que finalizaban la serie Coyote (en la que trabajó con Michael Chiklis y Juan Pablo Raba), el actor mexicano Octavio Pisano sabía que lo que venía no iba a ser una tarea fácil.

El impacto del covid-19 y la incertidumbre que embargaba a muchas producciones televisivas no vislumbraban muchas oportunidades. Mientras esperaba la llamada de su agente se dedicó a lavar carros en San Diego, California. Ahora aparece en las fotos de celebración del episodio 500 de la serie La ley el orden: U. V. E., una de las producciones más exitosas y longevas de la televisión estadounidense y que se podrá ver este martes, a las 9 p. m. por el canal Universal TV.

“La primera vez que la vi fue en un hotel en Nueva York, antes de empezar a trabajar aquí, y me di cuenta de que sus temas eran pesados. Hay muchas cosas que son oscuras”, recordó en una charla con EL TIEMPO Pisano, que, sin embargo, no dudó ni un minuto cuando lo llamaron a contarle que había una oportunidad para él.



Ya no tenía que lavar y encerar carros, ahora se convertiría en un agente encubierto que ayudaba a la detective Olivia Benson (Mariska Hartigay) a resolver algunos crímenes.



“Como actor lo sentí como un gran reto, ya que si algo tiene esta serie es que revela un mundo difícil de lidiar y que está inspirado en casos de la vida real”, recalcó el actor de 35 años que se convirtió el año pasado en el detective Joe Velasco, un tipo complejo que tendría apariciones esporádicas en algunos capítulos de la temporada del 2021.



Mariska Hagitay es la detective Olivia Benson.. Foto: Universal TV

Pisano no se cambiaba con nadie y su trabajó caló rápidamente, tanto que los fanáticos de la serie pedían en redes sociales que tuviera más protagonismo. De nuevo sonó el teléfono.



Los productores de La ley y el Orden: U. V. E. le dijeron que iba a dejar de ser un personaje secundario y que desde la temporada 23 (que se emite actualmente) haría parte de las ligas mayores de la producción, que tiene asegurado otro ciclo de episodios para el próximo año. Pisano le contó a este diario esa experiencia.

¿Cómo lidia con todo eso?, estamos ante una serie que tiene millones de fanáticos y son muy fieles y exigentes.

Yo trato de evitar enfocarme tanto en eso, porque cuando veo el impacto global que tiene la serie me puedo poner nervioso. En términos del reto como actor y el personaje que estoy interpretando es increíble. La serie lleva un recorrido que hay veces parece ser que te estás subiendo a un tren que va a toda velocidad y es algo así como: agárrate porque se va.

¿Ha cambiado su visión de la policía o la autoridad con este trabajo?

No siento que haya cambiado, pero sí definitivamente se ha profundizado. He tratado de basarlo con lo real, he hecho juntas con detectives de verdad y he tenido entrenamientos. Me he dado cuenta de los líos que tienen ellos para integrar su vida laboral y su vida personal, más en este caso, porque los temas son, como te has dado cuenta, impactantes, entonces, cuando te vas a tu casa no es como que haya un botón que puedas apagar y ya. Lo cierto es que mi compasión y empatía se han magnificado desde que estoy en la serie.

¿Cuál el conflicto de su personaje en esta etapa?

El conflicto es que, básicamente, él está acostumbrado a operar y a trabajar fuera de la ley porque es un agente encubierto y no necesariamente seguirá los protocolos.

¿Es fácil ser ‘el nuevo de la serie’?

Cuando empecé a trabajar en la serie, como llevan 23 años trabajando juntos, Mariska, Ice T (que hace del detective Odafin Tutuola) y la gente del equipo de rodaje, sentí un aura de familia y me sentí a gusto. Te sientes a gusto.

¿Está preparado para cuando la gente lo reconozca en la calle y se emocione, gracias a una fama que posiblemente irá creciendo?

Joe Velasco tendrá que ganarse la confianza del equipo de detectives. Foto: Universal TV

Pues, quisiera decir que sí, pero a la vez no lo sé. Aunque, de hecho, me pasó el otro día; en el elevador del edificio en donde vivo, una persona se me quedó viendo y me dijo: “Reconozco esos ojos”, y yo le pregunté si veía la serie, y me dijo: “¡Claro, llevo más de 20 años viéndola!”. Eso es muy chévere porque la gente realmente tiene esa conexión con la serie.



¿Cuál es el secreto de la longevidad y el éxito de la serie?

Es la autenticidad, porque desde los productores, escritores y todo el mundo en el set quieren llevarla a lo más alto. Trabajamos con estos casos inspirados en la vida real y que cuando ves en las noticias no crees que sean reales, pero lo son. Además, te encuentras con la vida de los protagonistas y sus emociones, eso hace que la audiencia siga ahí y quiera mucho más.



