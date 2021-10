¿Quién es Noah Centineo, el chico que conquistó al público adolescente?

Se metió al público más joven de Netflix en el bolsillo con la trilogía To All the Boys y su nombre aparece en otros títulos de la plataforma. Noah Centineo tomará la gran pantalla próximamente de la mano de DC en la adaptación de Black Adam, pero mientras tanto permanece como uno de los chicos favoritos del contenido juvenil y uno de los personajes más populares del gigante del streaming.

Centineo tiene 25 años. Nació el 9 de mayo de 1996 en Miami (Estados Unidos) y creció, según IMDb, con su hermana mayor en Boynton Beach, también en el estado de Florida.



Fue ella la que lo encaminó hacia la interpretación: “Tenía ocho años cuando mi hermana se dio cuenta de que quería ser modelo”, dijo al medio Pop Culturalist.

“Mi hermana se enteró de que JRP (una agencia de talentos) estaba haciendo audiciones abiertas y suplicó a mis padres. A mí, con ocho años, no me interesaba. Yo quería jugar al fútbol profesional”, continuó el actor.



(Lea también: La última de Bond: el adiós de Daniel Craig y un éxito de taquilla)



“Me gustaba mucho tocar la batería y me gustaban las acrobacias, así que no me llamaba la atención, pero (mis padres) me obligaron a ir con ella porque decían ‘tienes que apoyar a tu hermana y eso es lo que hacemos como familia, apoyarnos’”.

Así lo hizo y mientras estaba allí alguien le preguntó si se iba a presentar como candidato. Aunque dijo que no en varias ocasiones, finalmente accedió cuando le comentaron que tenía potencial. Acudió a las clases de pago que la agencia ofrecía para su preparación y, tras hacer una audición, firmó por una agencia más grande, antes de comenzar a trabajar con una tercera.

Mi hermana se enteró de que JRP (una agencia de talentos) estaba haciendo audiciones abiertas y les suplicó a mis padres. A mí, con ocho años, no me interesaba. Yo quería jugar al fútbol profesional FACEBOOK

TWITTER

“Empecé haciendo anuncios y trabajos para medios publicitarios en papel y creo que soy una cara de bebé en el catálogo de Macy’s de 2004 o algo así”, señaló al mismo medio.



Tras acudir a diferentes audiciones consiguió un papel en Austin & Ally, de Disney Channel. “Era una línea y se convirtió en cinco líneas en el episodio. Las cinco líneas se convirtieron en recurrente y me mudé a Los Ángeles”, dijo. En aquel momento tenía 15 años.



Después de Austin & Ally, Centineo estuvo entre el reparto de Can't Take It Back, cuando tenía 17 años, una película de terror adolescente que mezcla acoso en internet, redes sociales y fantasmas.



También participó en la serie Marvin Marvin, del canal infantil Nickelodeon. Luego siguieron otros títulos como la película de Disney Channel How to Build a Better Boy y Newsreaders, en 2014, y SPF-18, en 2017, así como la serie Fosters, a la que se unió en 2015, entre otros trabajos.



(Le puede interesar: Netflix pronostica hasta dónde puede llegar 'El juego del calamar')

Pero fue 2018 el año revelación de Centineo. En ese año, su nombre apareció en el catálogo de Netflix como el actor que daba vida a Peter Kavinsky, el protagonista masculino de la película To All The Boys I've Loved Before.



Esta cinta se basa en el best seller homónimo, escrito por Jenny Han, en el que Lara Jean Covey, la protagonista de la historia, escribe cartas que nunca envía a los chicos de los que se enamora.



A este primer título le siguieron dos más que cerraban la historia, To All the Boys: P.S. I love you y To All The Boys: Always and Forever, y otros como Sierra Burgess Is a Loser o The perfect date, y Centineo se convirtió en uno de los rostros favoritos entre los jóvenes de la plataforma. Incluso otra estrella de Netflix, Millie Bobby Brown, que da vida a Eleven en Stranger Things, se declaró fan del personaje que dio fama al actor.

“Es una casa increíble y yo soy muy afortunado de estar ahí porque cuando estrenan algo, se globaliza. No hay que esperar. Todos pueden verlo. Tienen más de 125 millones de membresías que llegan a más de 190 países. Y esa una ventaja increíble”, comentó el actor.



MATEO CASTILLO

EFE REPORTAJES

Otros temas que pueden interesarle: