Protagonista de 'Crepúsculo' es ahora la actriz de la década

La Asociación de críticos de Hollywood rendirá tributo a los mejores del séptimo arte de la década el próximo 9 de enero. Sus candidatos pueden causar asombro entre muchos fanáticos del cine.

Y es que no es una tarea fácil, ya que se trata de los mejor de una década en la que el cine ha revelado buenas historias en muchos géneros. Lo interesante, es que la elección no se ha dejado llevar por los más grandes, sino que ha decidido dar el reconocimiento a quienes en realidad están dejando una nueva huella dentro del cine contemporáneo y que tienen impacto en el mercado .



Para el gremio de la crítica en Hollywood la actriz de la década es Kristen Stewart, recordada por ser la protagonista de la famosa saga de romance y vampiros Crepúsculo, pero quien en los últimos años ha desarrollado una carrera dentro del cine independiente y con personajes más complejos y maduros. Solo tuvo un traspiés, al ser parte del elenco que protagonizó la nueva versión de Los Ángeles de Charlie, que en la pantalla grande y la taquilla no tuvo una reacción positiva.

La británica Ella Balinska (i) y la estadounidense Kristen Stewart con Luis Gerardo Méndez, actor mexicano, en Los Ángeles de Charlie. Foto: Efe

Por otro lado, ese gremio de expertos también reconoció como mejor director de la década a Denis Villeneuve.



Recordado por la cinta de ciencia ficción Blade Runner 2049, que logró escapar de la sombra del clásico Blade Runner; así como por su intensa mirada al thriller policíaco en Sicario o la impactante sensibilidad alrededor del drama con tópicos de existencialismo y extraterrestres La llegada, fueron esenciales en ese reconocimiento.

Denis Villeneuve, es el afamado director canadiense. Foto:

También fue el artífice de Intriga (Prisioners) y ahora está trabajando en la serie Duna, inspirada en la famosa obra literaria escrita por Frank Herbert en 1965, que antes fue llevada al cine por David Lynch.

"A nosotros en la Asociación de Críticos de Hollywood nos enorgullece anunciar que Denis Villeneuve recibirá el Premio al cineasta de la década en nuestra ceremonia el 9 de enero de 2020. La increíble filmografía de Villeneuve incluye Incendies, Prisoners, Arrival, Sicario y Blade Runner 2049", comentó en sus redes el gremio.



CULTURA

@CulturaET