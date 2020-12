¿Quién es Kendrick Sampson, el actor golpeado por la policía?

Hasta hace unos días, Kendrick Sampson era reconocido en Colombia por sus personajes en las series de televisión How to Get Away with Murder (2014) y The Vampire Diaries (2009).



(Le recomendamos: Policía habla de la golpiza contra actor Kendrick Sampson en Cartagena)

Pero la agresión policial de la que fue víctima en Cartagena, donde pasa sus vacaciones, hizo que su nombre tristemente se convirtiera en uno de los más populares en las últimas horas.



El video de un policía golpéandole el rostro, desenfundado su arma y luego llevándolo esposado por una calle de la Ciudad Colonial ya le dio la vuelta al mundo y ha sido registrado por los principales portales de entretenimiento, como TZM , IMDB y Variety. Mientras, las autoridades dan explicaciones y se investiga para aclarar qué sucedió.



Sobre el incidente, Sampson escribió en su cuenta de Instagram: “Cartagena es increíble, pero esta es la sexta vez que me detuvieron en 5 días. Y eso les sucede a los negros colombianos frecuentemente. Me han dicho que las detenciones son una política, pero no lo es que me bajen la ropa interior agresivamente, me golpeen los brazos 5 veces con fuerza, me golpee la mandíbula, y me apunten con su arma. Luego me esposaron y me arrastraron por las calles. No me resistí a ningún procedimiento legal”.



(Le sugerimos: Natalia Reyes dice que policía golpeó a actor Kendrick Sampson)

Nacido en Texas, hace 32 años, el intérprete empezó como modelo de campañas publicitarias e hizo sus primeras apariciones en CSI Las Vegas. También figuró en Gracepoint (2014) Insecure (2018) y The Flash (2017), entre otros programas.

En los últimos años se destacó en Hollywood como defensor de los derechos de los negros en su país, donde es activista del movimiento Black Lives Matter. En el 2019 creó una fundación para luchar en contra de la violencia del estado y la promoción de los derechos de género y la educación de las poblaciones marginales.

Encuentre otras noticias de Cultura y Entretenimiento

La telenovela se basa en Leandro, de Alonso Sánchez Baute. Esto es lo que se sabe.

¿Cómo llegó ‘Colombia, tierra querida’ a Disney?

Así es 'Rompan todo', el documental de Netflix del rock en español

Cultura EL TIEMPO

En Twitter: @CulturaET​