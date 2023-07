El matrimonio de Sofía Vergara y Joe Manganiello llega a su fin después de siete años. Así lo informó la pareja en un mensaje que confirmó su decisión de divorciarse. "Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortesmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas".

Según fuentes cercanas, la separación se veía venir, puesto que la famosa actriz, recordada estrella de la exitosa serie Modern Family (2009 -2020) y su esposo, también actor, habían tenido un distanciamiento paulatino que fue percibido incluso en sus redes sociales, tanto que en el reciente cumpleaños 51 de la barranquillera, el mensaje de felicitación de Manganiello fue tildado por los internautas como demasiado frío.



(Puede intersarle: Cosculluela le responde a Residente en una canción titulada RichieRich)

Facebook Twitter Linkedin

Sofía Vergara y Joe Manganiello Foto: Instagram @ joemanganiello / @sofiavergara

Pero ¿quién es Manganiello?. Su nombre de pila es Joseph Michael Manganiello, nacido en Pittsburg, Pensilvania, en 1976, en una familia de ascendencia italiana. En sus comienzos quiso ser deportista profesional pero termpranamente se encaminó a la actuación.



Es recordado por el papel de Flash Thompson en Spider-Man. Y también como el hombre lobo Alcide Herveaux, de la serie True Blood, de HBO. Ha tenido participaciones en películas como Magic Mike, Pee-wee's Big Holiday, What to Expect When You're Expecting , Sabotage y Rampage.



(Además: Shakira será reconocida como 'agente de cambio', en los Premios Juventud).



Manganiello también ha trabajado como productor, filántropo y es autor del libro Evolution (2013).

El actor conoció a Sofía Vergara en el 2015, durante una fiesta. Desde aquel Momento, Manganiello afirmó en entrevistas que "no podía dejar de mirarla".



Poco después se comprometieron en Hawái y se casaron en el 2015. Fue el segundo matrimonio de la actriz colombiana.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET