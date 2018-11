Adiós a Stan Lee, el padre de los superhéroes complejos y humanos

Una despedida más emotiva para su padre no pudo tener Joan Celia Lee, hija de Stan Lee, tras anunciar este lunes su deceso: “Fue el hombre más decente y grande”, dijo al portal TMZ. Lee se fue, y el mundo Marvel lo despide con amor y devoción. Y así mismo lo extrañará.



Sus millones de seguidores alrededor del globo han llenado las redes sociales con mensajes y han replicado y retuiteado a los famosos de Hollywood que lo conocieron o que representaron sus personajes.

Como Tom Holland, quien caracteriza a Peter Parker en las recientes películas del Hombre Araña, y que publicó en su cuenta de Instagram: “Millones de nosotros estamos en deuda con este caballero, yo más que nadie. El padre de Marvel ha hecho a mucha gente increíblemente feliz. Descansa en paz, Stan”.



Un descanso que llega luego de mucho trabajo, pues Stan Lee era un creador inagotable “pero sin superpoderes”, como dijo en una entrevista en este diario, en el 2010.



Según varios reportes, muy temprano una ambulancia llegó hasta su casa de Hollywood Hills, en Los Ángeles, para llevarlo al hospital Cedars-Sinai, donde falleció, a los 95 años. El último año fue difícil para Lee: no solo perdió a su esposa, Joan Lee, sino que su salud se deterioró y padeció bronquitis y problemas de visión.

El legado de un visionario

Lee fue el padre con todas sus letras del Hombre Araña, Iron Man, Hulk, Thor, Los Vengadores, Daredevil, Doctor Strange, Bruja Escarlata, así como los X-Men y Los Cuatro Fantásticos, aunque estos últimos no pertenezcan a sus sagas de superhéroes más populares.



Se hizo un nombre en la cultura popular y del entretenimiento, y fue clave en la transformación de Marvel en un gigante del cómic en la década de 1960, cuando, con artistas como Jack Kirby y Steve Ditko, creó superhéroes que cautivarían generaciones de jóvenes lectores. Héroes con sentimientos, defectos o que hacen parte de las minorías, como Pantera Negra.



“Es divertido aprender sobre su vida privada, sus personalidades, y demostrar que son humanos y superhéroes”, dijo Lee en entrevista en el 2010.



Por supuesto, no descubrió el mundo de los superhéroes, que en Estados Unidos empezaron a ser reconocidos alrededor de 1938, cuando fue lanzado Supermán por Detective Comics, que luego se llamó DC Comics y que fue el gran rival de Marvel.



Nacido como Stanley Martin Lieber en Nueva York, el 28 de diciembre de 1922, después de terminar sus estudios de bachillerato ingresó como ayudante en la editorial Timely Comics y debutó como guionista con un relato de dos páginas protagonizado por el Capitán América, que venía de ser una propaganda militar y tenía el reto de convertirse en un fenómeno cultural diferente.



En esa época, Lee quería ser escritor como sus admirados Robert Louis Stevenson, Arthur Conan Doyle o Edgar Rice Burroughs y por eso firmó como Stan Lee, para, supuestamente, retomar su nombre cuando escribiera sus libros, algo de lo que después se reiría porque comentaba que siempre, de una sentada, terminaba una historieta, actividad que le demandaba unas siete horas, tiempo en el que nunca haría un libro.



En 1960 iba a dejar Marvel, pero su esposa lo convenció de no irse “hasta no crear el cómic que deseaba hacer”. Tuvo razón, pues en 1961 nacieron Los Cuatro Fantásticos y, tras ellos, la gran mayoría de los personajes clásicos de la editorial.



Pero su éxito más rotundo estaba por venir, y fue en las primeras décadas de este siglo, cuando empezaron a aparecer las películas de sus personajes.



Según cálculos de la industria del cine, del 2000 a hoy, los recaudos de Marvel suman más de 20.000 millones de dólares en el mundo, y el Hombre Araña es uno de los más exitosos: 4.000 millones.



Hijo de inmigrantes rumanos judíos, la misión de Lee fue entretener, algo que, dijo en varias ocasiones, es muy importante para la vida. Pero también generó reflexión a través de Los Cuatro Fantásticos, una familia disfuncional que se ama.



En 2009, Disney compró Marvel por 4.000 millones de dólares, lo que no alejó a Lee del mundo del entretenimiento, pues fundó su empresa POW! Entertainment.



Símbolo de su agudo sentido del humor, uno de sus sellos característicos fueron los ‘cameos’ (apariciones en segundo plano) en todas las películas de Marvel hasta la fecha. En Youtube se pueden apreciar extensos videos en los que Lee caracteriza a un conductor de bus escolar, a un veterano de guerra o incluso a Hugh Hefner.



Recientemente se burló de la misma fórmula al hacer un cameo en una cinta de DC Cómics, 'Jóvenes Titanes en Acción'. En ella, al aparecer como un personaje animado, de repente un asistente le hacía ver que no podía seguir robando escena en una producción de su rival.

La huella de un héroe

Un gran talento dejó para el mundo, pero lo hizo entregándoles a muchas personas su legado, que impactó a generaciones de nuevos soñadores. Uno de ellos, el hoy empresario Elon Musk, quien le envió este lunes su mensaje póstumo a Lee: "Descansa en paz, Stan. Los mundos imaginarios y las maravillas que has creado para la humanidad permanecerán para siempre”.



Para el actor Chris Evans, quien ha sido durante una década el eterno e inconfundible Capitán América, al actuar el personaje en un buen número de las películas de Marvel, dijo que “nunca habrá otro como él. Durante décadas, Stan Lee ha ofrecido a los jóvenes y a los mayores aventuras, escapatorias, consuelo, confianza, inspiración, fortaleza, amistad y alegría. Él transpiraba amor y amabilidad y dejará una huella indeleble en muchas, muchas, muchas vidas. ¡Excelsior!” (citando la famosa palabra que Lee solía pronunciar).

A su manera, también le agradeció el actor Robert Downey Jr, intérprete de Iron Man: “Te lo debo todo... Descansa en paz, Stan”.



Uno de sus principales herederos en el arte del cómic, Frank Miller (‘Sin City’) se declaró “devastado por la muerte de mi amigo Stan (...) Fue una inspiración de la infancia, un instructor para mí cuando apenas estaba empezando y un hombre genuinamente dulce. Lo extrañaré terriblemente”.



La actriz Kat Dennings, quien interpretó a Darcy Lewis en la película ‘Thor’ (2011), lo resumió así: “Stan Lee fue un caballero y un genio, y fue un honor ser una pequeña parte de su universo”.



Lo que viene para Marvel, con sus nuevas películas, entre ellas la última entrega de ‘Avengers’ (‘Endgame’, con fecha tentativa 3 de mayo de 2019) promete extender ese legado incluso a nuevas generaciones que apenas se aproximan a sus historias, las mismas que en los años 60 encendían ese halo de amistad entre soñadores.



