Seguramente recuerde la serie de televisión estadounidense de los años 90 'Alf', la cual mostró las aventuras de un extraterrestre, quien compartió casa con una familia de apellido Tanner. Si alguna vez se preguntó quién era el actor que interpretó a este curioso ser, en esta ocasión, le contaremos.



Pues bien, quien estuvo detrás del personaje de color naranja y hocico alargado fue el actor húngaro, Mihaly Michu Meszaros, quien padecía enanismo -según distintos medios, midió 82 centímetros-. El circense murió en junio del 2016 a los 76 años en Estados Unidos.



Según la revista Quién, Michu fue encontrado inconsciente en el baño de su casa por su manager, Dennis Varga, quien afirmó a medios locales que la salud del húngaro había empeorado desde hace ocho años cuando tuvo un derrame cerebral.



Este artista actuó en numerosos proyectos del cine y la televisión como 'David Frost Presents the Guinness Book of World Records', 'Waxwork', 'Freaked' y 'The Armageddon', así como también fue parte de un circo haciendo malabares, acrobacias, entre otras cosas.



Vale aclarar que Michu Meszaros fue quien le dio vida a Alf en los planos de cuerpo completo, pero el encargado de doblar la voz fue el estadounidense Paul Fusco, creador y guionista de la mencionada serie, quien también produjo la película Project ALF en 1996.



Cabe destacar que, la serie fue transmitida por primera vez en 1986 y su último capítulo fue en 1990. Pero si usted quiere revivir los tiempos cuando la veía, puede hacer por medio de la plataforma HBO Max.

