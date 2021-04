¿Quién era York García, el joven actor fallecido?

No fue el ganador de la edición de Protagonistas de Novela en la que participó, pero su aparición en el popular reality televisivo le abrió las puertas en la pantalla pequeña.

York García era su nombre artístico. Yorneis García era el real. Su rostro alcanzó notoriedad gracias a sus personajes en la telenovela biográfica Diomedes -en la que interpretó a ‘Rafita’, el hermano del Cacique de La Junta- , y también por sus papeles en las novelas de ‘Los Morales’ -en la que hizo del 'Pote' Daza-, 'A corazón abierto' y ‘La Reina del Sur’.

García falleció este miércoles 14 de abril en Bogotá, donde permaneció varios días hospitalizado. Por el momento, sus familiares no han revelado las causas de su muerte.



Actores y amigos del cantante lamentaron la muerte de York García y destacaron las cualidades de este cartagenero que desde pequeño mostró su talento para la actuación y el baile.

La actriz Paola Moreno publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, en la que recordó a su amigo y colega.

“No lo puedo creer y aquí lo dijiste y que hacer con todas las metas y sueños incumplidos?? Te quiero mi York, solo se me cruzan un sin fin de recuerdos por la mente en este momento y me quedo con cada uno de ellos hasta el infinito mi Yorneys Dios misericordioso té reciba con todos sus ángeles ... me duele mucho tu partida tan repentina. A tu familia mucha fortaleza ... hasta siempre mi pote dazaaa veee manito”, escribió Yeimy Paola Vargas, actriz con quien York compartió en Los Morales.

De acuerdo con un perfil que publica el diario cartagenero El Universal, el actor creció en el barrio de Navas Meisel y se graduó del colegio INEM. Su primer acercamiento con las artes fue en el reconocido Colegio del Cuerpo. También estudió Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar en convenio con la Universidad de Antioquia.

El cantante y actor Orlando Liñan -que compartió con York en Diomedes, publicó una foto con García en Instagram y escribió: “Hermanito, aún no puedo creer esto. Dios te tenga en su santa gloria".



CULTURA