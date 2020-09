¿Quién era Diana Rigg?, la actriz de 'Game of Thrones' que falleció

La actriz británica Diana Rigg se convirtió en un ícono del poder en la serie Game of Thrones, gracias a su papel de Olenna Tyrell, una maquiavélica matriarca de una dinastía en conflicto, en la famosa serie de HBO.



Su interpretación de un personaje manipulador que no teme enfrentarse a los hombres más poderosos aportó una dimensión más sólida a la saga. Pero su carrera fue siempre impresionante.



Puede consultar: Murió querida actriz de la serie 'Game of Thrones'

Tras el anuncio de su fallecimiento el 10 de septiembre ayer a los 82 años, no solo son los millones de fanáticos de la saga épica más grande de la televisión los que la lloran, varias generaciones recordaron su aporte al mundo del teatro y otras producciones de culto.



Le puede interesar: Así era el fallecido Frank Lebrón, el menor de los cinco salseros.

Diana Rigg hizo un papel inolvidable en 'Game of Thrones'. Foto: EFE

En la década del 60 se hizo famosa por la serie Los vengadores, que protagonizó junto a Patrick Macnee, en el papel de Emma Peel, la compañera de aventuras de un agente secreto. Juntos afrontaban malévolos planes para acabar con el mundo, en una producción que mezclaba el fino humor inglés, la acción y un toque de sensualidad, aportado por Rigg.

Juntos afrontaban malévolos planes para acabar con el mundo, en una producción que mezclaba el fino humor inglés, la acción y un toque de sensualidad, aportado por Rigg.

Sus interpretaciones de Medea, Eurípides y Madre Coraje le valieron varios premios. En el 2017 participó en una versión teatral de la película 'Todo sobre mi madre', del realizador español Pedro Almodóvar.

Diana Rigg en la versión teatral de todo sobre mi madre Foto: EFE

Asimismo, hizo parte de la saga de James Bond en la película de 1969 Al servicio secreto de su majestad, que fue protagonizada por George Lazenby, y en el filme de terror Theatre of Blood, con Vincent Price.

También apareció en la mítica serie Doctor Who y en la miniserie 'Todas las criaturas grandes y pequeñas', este año.



Fue parte de más de 70 producciones, recibió dos premios Bafta, en 1990 por 'Mother Love' y en 2000 por 'Los Vengadores', y estuvo nominada en nueve ocasiones a los Emmy, un galardón que se llevó en 1997 por su papel en la miniserie Rebeca.



También puede leer: Creadores de 'Game of Thrones' llevarán 'Three-Body Problem' a Netflix

Diana Rigg en una imagen de abril del año pasado. Foto: EFE

Diana Rigg alcanzó a rodar 'Last Night' in Soho, una película de Edgar Wright (que dirigió Baby Driver) y otra miniserie: 'Black Narcissus', acerca de un grupo de monjas que quieren construir un convento en el Himalaya. Ambas se estrenarán el próximo año.



CULTURA

@CulturaET

Con información de EFE y AFP​