Queremos tanto a Vincent / Crítica mente 

Una de las grandes sorpresas de la taquilla colombiana en el pasado reciente ha sido Loving Vincent, una película animada sobre Vincent van Gogh.



Incialmente se presentó pocos días y en contadas pantallas, como suele ser el caso de las cintas sobre arte que en buena hora distribuye Cine Colombia.



Sin embargo, la respuesta del público fue tan entusiasta que terminó proyectándose en 30 pantallas y superando los 20.000 espectadores, cifras asombrosas para esa clase de cintas en nuestro medio.

Ese resultado tiene una cosa buena y otra regular. La buena, evidentemente, es que demuestra que hay un importante filón por explorar en el público colombiano.



La regular es que no se sabe exactamente cuál fue el anzuelo que cautivó a tanta gente. Y es que la búsqueda a tientas puede llevar a fiascos como la reciente Caravaggio, que tenía la imagen publicitaria más impactante de la cartelera, y no terminó clasificando ni como documental de televisión.



Justamente en documentales de televisión piensa uno al comienzo de Van Gogh: del boceto a lo sublime, cuando aparece en pantalla una anfitriona desangelada y con tonito escuelero.



Ese es el único paso en falso de una estupenda producción que tiene todos los ingredientes que debe tener un documental de primera: un buen recuento histórico, unos agudos expertos en plástica y una estupenda fotografía que agrega un inmenso valor al análisis de la evolución del estilo de Van Gogh.



Al leer esta descripción, cualquiera pensaría que estamos ante un ladrillo ilustrado. Pero no hay tal: a pesar de su solidez analítica, Van Gogh: del boceto a lo sublime es un filme tremendamente emotivo, que logra lo más difícil: hacer honor a su título.



MAURICIO REINA

Crítico de cine

@ReinaMauricio