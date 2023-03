El reconocido director de cine Quentin Tarantino se despide de la industria cinematográfica con el rodaje de su última película, 'Movie Critic'.



Al parecer, el cineasta desea jubilarse, ya que infiere que en la nueva industria del séptimo arte no hay espacio creativo diverso por el aumento de cintas sobre superhéroes y sus franquicias, según la revista de cine 'The Hollywood Reporter'.

En una especie de carta abierta, el director de 'Pulp Fiction' y 'Perros de Reserva', confirmó que su décima película está basada en la historia de Pauline Kael.



Una crítica de cine del siglo XX, que escribió para medios distinguidos como 'The New Republic' y 'The New Yorker', en los que obtuvo su reconocimiento como uno de los principales analistas de cine en Norteamérica.



Quentin Tarantino’s upcoming film ‘THE MOVIE CRITIC’ will likely be about Pauline Kael, one of the most influential film critics of all time.



(Source: https://t.co/xLbIv7WEt0) pic.twitter.com/3N7ktM0oUu — Cinema Solace (@SolaceCinema) March 14, 2023

Pese a que se conocen indicios sobre la trama de 'Movie Critic', aún no se sabe a detalle dónde se van a realizar las grabaciones de la cinta, puesto que el proyecto no cuenta con una casa de estudio, de acuerdo con la revista de cine americana.



Por ello, es posible que el director esté en busca de un acuerdo similar al que realizó con la distribuidora 'Sony Pictures', para su más reciente película 'Once Upon A Time In Hollywood'.



Se estipula que los derechos de la cinta regresarán a Tarantino después de 20 años de su estreno.



Brad Pitt y Leonardo Di Caprio protagonizaron 'Once Upon a Time in Hollywood', la novena película de Quentin Tarantino, que se estrenó en agosto del 2022. Foto: Columbia Pictures Heyday Films

Quentin ya había confirmado en noviembre de 2022, durante una entrevista con el podcaster estadounidense Thomas Segura que 'Movie Critic' sería su décima película y su proyecto cinematográfico definitivo para el otoño de 2023.



De hecho, manifestó que había tenido la oportunidad de llegar a la cima del séptimo arte narrando las historias que alguna vez deseó contar, y que logró llegar a la cúspide del negocio cinematográfico donde sentía que debía parar.



"He realizado todo lo que he querido hacer. He tenido una carrera increíble. He tenido una suerte increíble (...) Y he podido trabajar en este negocio al más alto nivel que un director puede alcanzar. Quiero parar en ese alto nivel. Quiero dejarlo mientras siga siendo un verdadero acontecimiento cuando se estrene una película de Quentin Tarantino”, dijo la leyenda de cine para el podcast '2 Bears,1 Cave'.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

