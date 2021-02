¡Que viva el periodismo! / El otro lado

El día del periodismo colombiano, se dice, es el 9 de febrero porque en esa fecha Manuel del Socorro Rodríguez publicó el primer diario de Colombia. Y hablando de periodismo...

Lady Di, la princesa del periodismo. Lady Di fue, según 'The Palace and the Press' (Directv), la plebeya que alcanzó la aristocracia, la chica de la prensa, ya que su imagen vendía periódicos porque la cámara la amaba y su historia era un cuento de hadas real con infidelidades y final de muerte: simpática, bella, adorable, amorosa, empoderada, sensacional.



Lady Di se convirtió en la reina de los corazones, la princesa del pueblo y murió, muchos dicen, por el acoso de la prensa.



Este reportaje periodístico sobre el amor y muerte entre Lady Di y los medios es fascinante y demuestra cómo el periodismo es una jauría en busca del titular y, ahora, el clic. Poco importan la realidad, las personas, los prestigios: viva la tragedia, el melodrama, la comedia humana.



Y también está el docu 'Diana: The Interview That Shocked the World' (Directv), sobre cómo Lady Di burló a la casa real para contar su verdad, su tragedia de matrimonio de tres y su modo de amar, que abría otros modos de ser 'celebrity'.



Una entrevista muy famosa porque todo lo que se dijo fue noticia sensacional. Absolutamente fascinante el detrás de escenas que cuenta este documental. Ese periodismo que genera historia, aunque sea farándula sobre la que ‘hackeó’ el reinado inglés.



Periodismo de calidad. De este periodismo fascinante porque pone a conversar al mundo desde la levedad y convierte a la vida íntima en discurso colectivo pasamos al periodismo colombiano premiado en los CPB.



Merecido homenaje a don Gustavo Castro Caycedo, quien es un gran periodista sobre la televisión, uno que hacía periodismo sin caer en el chisme informativo.



Y en periodismo serio, RCN Radio ganó por contar el drama que se vive en las entrañas de las rancherías guajiras, de la periodista Herlency Isabel Gutiérrez.



En televisión ganó Caracol con 'El proyecto es Colombia', que intentó ver para donde vamos después del virus.



'El Colombiano' ganó en prensa con el tema más colombiche de todos, ‘Guerra y coca, la maldición del edén chocoano’, del periodista Javier Alexander Macías.



Ricardo Calderón, en la otra 'Semana', ganó al contar esa tragedia llamada ‘10 horas de terror’, sobre el motín en la cárcel La Modelo del 21 de marzo de 2020.



En caricatura ganó ‘La misma normalidad’, de Chócolo (Harold Gilberto Trujillo Torres), de 'El Espectador'.



Felicitaciones a todos los ganadores, grandes trabajos. La ironía está en que Lady Di, que no debería importarnos un carajo, genera más conversación e indignación que todas las grandes piezas ganadoras que exhiben nuestra gran barbarie nacional.

Felicitaciones a todos los periodistas: todos se esfuerzan, y mucho. Ningún periodista se levanta cada día para hacer mal su oficio. Todos lo hacen con lo que consideran es su ‘buen’ periodismo. Y esa es la belleza: somos todos esos periodismos.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

