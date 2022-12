Ir al cine nunca dejará de ser un un buen plan y cuando hay vacaciones y fin de año, se puede convertir en el mejor: ir a un multiplex o a una sala independiente y disfrutar de esa película esperada o que se seleccionó al azar antes de entrar.



(Además: Imperdible: Estos son los grandes estrenos del cine para el 2023)

Si usted ha decidido darse una pasada por el cine este fin de semana de Año Nuevo, debe tener en cuenta que varias salas no abrirán al público el sábado 31 de diciembre, así que la recomendación es consultar antes de ir (por ejemplo, los multiplex de Cine Colombia no abren este día).



A continuación un listado de opciones, bastante variado, de lo que puede encontrar en la cartelera:

'El último hombre sobre la tierra'

La nueva comedia de Dago García podría ser el relato de un hombre grotesco, chabacán y oportunista, que solamente quiere lograr una aventura con la mujer más bonita de su empresa; sin embargo, es un relato sobre cómo los humanos hacemos cosas que no queremos por encajar y terminamos siendo un empaque lleno de aire. Claro, en ese camino los protagonistas enfrentan situaciones hilarantes y descabelladas. Dirigida por Juan Camilo Pinzón, con Laura Acuña, Jhon Alex Toro y Rodrigo Candamil.Para mayores de 12 años.

'Terrifier 2: el payaso siniestro'

Precedida de gente que abandona la sala, desmayos entre la audiencia y hasta vómitos, es el título de terror del fin de año. Con semejante antesala, no dudamos que que las salas estén al tope. La historia es la segunda parte del filme homónimo del 2016 que sigue a ‘Art the Clown’, un malévolo, letal y sangriento payaso, interpretado por el actor David Howard Thornton, que resucita -después de haber sido derrotado en la primera entrega- para hacer de las suyas en vísperas de la noche de Halloween.Para mayores de 15 años.

'Gato con botas 2: el último deseo'

Amante de la leche, bravucón y temerario. Regresa después de casi de una década sin estrenarse una película. Gato ha gastado ocho de sus nueve vidas, aunque perdió la cuenta en el camino. Recuperar esas vidas llevará al Gato con Botas a su búsqueda más increíble hasta el momento. Con la voz de Antonio Banderas.Para mayores de 7 años.

'Emily'

Esta es la vida imaginada de Emily Brontë, una de las autoras más famosas del mundo, es decir, no es una biografía y está llena de momentos ficcionados. Protagonizada por Emma Mackey (Sex Education, Death On The Nile) retratra a una rebelde e inadaptada mujer, que encuentra su voz y con ella, escribe el clásico literario Cumbres Borrascosas. El filme también explora sus relaciones con Charlotte y Anne ; su primer amor doloroso y prohibido con Weightman, y su cuidado casi obsesivo por su hermano Branwell.Para mayores de 12 años.

'Avatar: el camino del agua'

La segunda parte de Avatar narra la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), el peligro que los persigue, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida, y las tragedias que sobrellevan. Dirigida por James Cameron, es protagonizada por Zoe Saldana, Sam Worthington y Sigourney Weaver. Es el chance de verla si no ha podido, pero debe prepararse para sus casi tres horas de duración.Para mayores de 12 años.

Otras noticias