¿Sabe cuántos años cumplió Leonardo DiCaprio?  

El actor está de celebración (cumple años el 11 de noviembre) ahora con 46 años de edad y una carrera llena de matices.



Impactó a Hollywood en 1993 por '¿Quién amará a Wiliam Grapes?' junto a Jhonny Depp y literalmente se proclamó el rey del mundo, pero su poder se reveló gracias a una carrera llena de matices y por algunos de sus personajes que se han quedado en la memoria colectiva. ¿Qué tanto sabe usted de Leonardo DiCaprio?, lo invitamos a medirlo en este pequeño test.



1. Uno de los primeros papeles en el cine de Leonardo DiCaprio fue en la película

A. Halloween 3

B. Ghoulies 2

C. Critters 3

D. Bride of Reanimator

2. El origen de su nombre surgió porque:

A. Su familia tenía ascendencia latina.

B. Su madre lo escogió al ver un cuadro de Leonardo Da Vinci.

C. Era el nombre de su bisabuelo italiano.

D. Se le puso por un restaurante que pertenecía a su padre.

3. Ha sido nominado al premio Óscar:

A. 6 veces

B. 4 veces

C. 8 veces

D. 3 veces



4. Siguiendo con los Óscar, para muchos a Leonardo Di Caprio le ‘robaron el premio’ cuando actuó en:



A. El renacido

B. J. Edgar

C. Los infiltrados

D. El Lobo de Wall Street

5. ¿Cuál fue la película en la que participó y que luego intento frenar su estreno?

​

A. Posion Ivy

B. The Boys Life

C. Don’s Plum

D. The Basketball Diaries



6. ¿Quién es el mejor amigo de Leonardo DiCaprio?

A. Quentin Tarantino

B. Tobey Maguire

C. Martin Scorsese

D. Giselle Bunchen



7. DiCaprio ganó el Óscar con el director latinoamericano

A. Alejandro González Iñárritu

B. Guillermo del Toro

C. Alfonso Cuarón

D. Juan José Campanella

En la mítica escena de la película Titanic, junto a Kate Winslet Foto: Merie Weismiller Wallace / EFE

8. Leonardo DiCaprio actuó con Kate Winslet en Titanic, ¿En qué película se reencontraron?

A. The Reader

B. Revolutionary Road

C. Aviator

D. Labor Day

Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en Había una vez…en Hollywood Foto: Once Upon a Time in Hollywood

9. En la película Había una vez…en Hollywood interpretó a:

A. Un doble de cine desempleado

B. Un actor de teatro que quería llegar a Hollywood

C. Una estrella de televisión que da un salto al cine

D. Un famoso actor de cine que cae en la televisión





10. Leonardo Di Caprio se prepara para un nuevo proyecto con Martin Scorsese en el que hará el papel de:

A. Ronald Reagan

B. Jackson Pollock

C. Donald Trump

D. Theodore Roosevelt





