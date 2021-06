¿Qué tan cierto es que Disney hará un 'remake' de ‘El Chavo del 8’?

El Chavo del 8 ha hecho parte de la cultura popular latinoamericana, incluido Brasil, desde hace medio siglo, gracias a la creación de este y otros personajes que nacieron gracias al inolvidable Roberto Gómez Bolaños.

Hace un tiempo, sin embargo, la cadena mexicana dejó de emitirlo al no llegar a un acuerdo con la familia Gómez Bolaños, y esto obligó a que el resto de televisoras que la emitían suspendieran las transmisiones.



“No sé qué pasó, de pronto veo en las noticias o me entero por las noticias que resulta que no hubo un acuerdo entre las partes y Televisa", dijo en su momento Florinda Mesa, esposa de Gómez Bolaños.

(Tal vez quiera leer: Lanzan adelanto de documental sobre vida de Ramón Valdés, 'Don Ramón')



Ahora llega una versión que dice que “abogados de Disney adelantan conversación con los representantes legales de Roberto Gómez Bolaños para hacer una producción llamada ‘La vecindad del Chavo’" que sería transmitida vía streaming.

(Le puede interesar: La verdad tras una de las escenas más emotivas de ‘El Chavo del 8’)



Hasta el momento, la plataforma no ha confirmado ni negado esta información. Sin embargo, Roberto Gómez Fernández, hijo de Gómez Bolaños, le dijo a El Nacional, de Venezuela, que "proyectos de animación sí los tenemos considerados y están en desarrollo, pero todavía los estamos desarrollando de parte de nosotros, con nuestra productora, todavía no tienen destinatario".