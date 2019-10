Crece la expectativa por ‘El camino: una película de Breaking Bad’

Una publicidad especial para el mercado argentino de Netflix muestra a Arron Paul promocionando 'El camino: una película de Breaking Bad'.

Paul, quien actuó en la serie 'Breaking Bad' y ahora es el protagonista de 'El camino', aparece preparando panqueques y el dulce de leche tradicional de Argentina, y diciéndoles a sus seguidores que está muy rico y que lo prueben.



“Esto está buenísimo”, dice Paul en la promoción, en la que hay dos pequeñas banderas argentinas en el set.



La publicidad se lanzó en la noche del 8 de octubre y fue presentada como un “Programa de cocina, bitch (perra)” en una voz en off, evocando el insulto que hizo famoso a Pinkman en la serie.



Un momento después, el actor dice: “Si les gusta mi manera de cocinar suscríbanse a mi canal o miren El camino: una película de Breaking Bad en Netflix”, en la que se verá cómo Pinkman se escapa de los hombres que lo tienen en cautiverio y preparando las anfetaminas.



Tras salir de su prisión, Jesse debe no solo enfrentar su pasado sino darle un camino a su futuro, pese a que es buscado por las autoridades, según se desprende de una corta publicidad de un minuto en la que se muestra una escena en la que el joven aprendiz de Walter White oye en una emisora que es buscado como “persona de interés”, luego de la masacre en la que murieron todos sus captores.



Además, se conoció que Vince Gilligan, creador de la serie, dijo que White sí murió en el último capítulo de la temporada final de 'Beaking Bad' (la quinta). Sin embargo, hay expectativa por saber si aparecerá o no en 'El camino', pues Carson estuvo en la fiesta de presentación de la película, realizada hace algunos días y a la que asistieron varios de los actores de la serie.



'Breaking Bad' contó la historia de Walter White, un profesor de química en un colegio de Alburquerque, que tras ser diagnosticado con cáncer de pulmón busca la manera de dejar a su familia en buena posición económica, debido a que uno de sus hijos tiene una condición mental.



Para conseguir producir y comercializar la mayor cantidad de anfetaminas, White se asocia con un ex alumno drogadicto, Jesse Pinkman (Aaron Paul), pero todo se va saliendo de control.



En 'Breaking Bad: el camino' reaparecen Matt Jones y Charles Baker, con sus personajes de Badger y Skinny Pete, dos amigos de Pinkman que son delincuentes de poca monta.



“Una escena horrible con múltiples víctimas. Los vecinos denunciaron cientos de disparos. Cuando llegó la policía de Alburquerque descubrieron los cuerpos de nueve víctimas masculinas con múltiples disparos”, dice el locutor radial, mientras Pinkman, en medio de un campo, mira por el espejo retrovisor.