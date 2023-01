La ola Hallyu cada vez se extiende más, entendiéndola como aquel fenómeno que permitió la expansión del entretenimiento surcoreano a otras partes del mundo. En este sentido, vale la pena aclarar que no se trata solo del k-pop sino también de los k-dramas o doramas, como se les conoce en español a aquellas series producidas en Corea.



Así las cosas, para que no se quede atrás en esta tendencia, le contamos cuáles son las imperdibles.

Top 15 de los mejores doramas

1. Uncontrollably fond

En primer lugar está ‘Uncontrollably fond’, un drama que tiene como protagonistas a Kim Woobin y a Suzy, conocida como el ‘primer amor de la nación’, y narra la historia entre un cantante muy famoso y una periodista.



Ambos se conocían desde muy jóvenes y vuelven a juntarse cuando él atraviesa por una enfermedad que lo hace debatirse entre la vida y la muerte. Sin duda, una de las historias de amor más tristes que han llegado a las pantallas.



Ambos actores colaboraron en la banda sonora y esta es una de las canciones más conocidas:

2. Kill me heal me

Facebook Twitter Linkedin

Fue estrenado en 2015. Foto: MBC

Un drama protagonizado por Ji Sung, Hwang Jung Eum y Park Seo Joon.



Esta comedia romántica no cumple estrictamente con las características del género, sino que se aventura en las situaciones que atraviesa un paciente con trastorno de personalidad múltiple. Ese es Cha Do Hyun, quien producto de distintos episodios traumáticos ve cómo se desarrollan siete personalidades diferentes que intentan apoderarse de su vida.



Precisamente, esto le otorgó el MBC Drama Awards a Mejor Actor a Ji Sung, pues tuvo el reto de interpretar a cada una de esas personalidades.



Por otro lado están los mellizos Oh Ri Jin y Oh Ri On, ella médica y él escritor, y el misterio de cómo la vida de todos estos personajes está conectada.

3. Healer

Facebook Twitter Linkedin

Fue estrenado en 2015. Foto: Viki / KBS

Ji Chang Wook, Yoo Ji Tae (el ‘Profesor’ en la versión coreana de ‘La casa de papel’) y Park Min Young se unen en una producción de romance, acción y drama.



‘El sanador’, en español, es un misterioso hombre que cumple encargos de manera anónima con la ayuda de una hacker. Es así cómo investiga un hecho ocurrido mucho tiempo atrás que destruyó a varias personas, incluida la protagonista, con quien se embarcará en un romance que pone la vida de ambos en peligro.



(Siga leyendo: El universo de DC Comics regresará con el proyecto 'Gods and Monsters').

4. Nevertheless

Una joven que recién sale de una relación tóxica y un chico que no busca compromisos se encuentran. ¿Podrá ella derribar sus prejuicios o tal vez él le dará una oportunidad al amor?



Esta es la historia de Jae-eon y Navi, quienes se ven envueltos en una relación de amigos con beneficios que pondrá de cabeza su vida entera.

5. Mouse

Un policía novato y otro experto se embarcan en una dura investigación para dar con el autor de una serie de asesinatos que tienen conmocionados a los ciudadanos de la nación, pero para dar con él deberán pensar como si ellos fuesen psicópatas.

6. Hotel del Luna

IU, una de las artistas más famosas de Corea, protagoniza este drama interpretando a la CEO de un hotel muy particular: sus huéspedes son almas en pena que tienen asuntos por resolver en la Tierra.



Allí llegará Go Chang Sung, un hombre contrario a ella, pues es noble, sensato y tiene un corazón cálido, pero estas no son sus mayores diferencia; en realidad, lo que lo hace especial es que está vivo. ¿Cómo llegó allí a ocupar el cargo de gerente entonces?

7. Goblin

‘Goblin’ sigue la historia de Kim Shin, un ser que lleva 939 años deambulando preso de una maldición, el Ángel de la Muerte, quien está esperando el momento para darle el último adiós, y Ji Eun Tak, una jovencita de colegio con un poder no precisamente envidiable: es la única que puede ver la espada que traspasa el pecho del Goblin, por tanto también es la única que puede quitársela y acabar con su vida.



De este drama es uno de los OSTs más famosos en la historia. ‘Stay with me’ fue interpretado por Punch y Chanyeol, integrante de EXO.

8. Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo

Los dramas de época constituyen uno de los géneros más populares de las producciones audiovisuales en Corea. Precisamente, este sigue la historia de Go Ha Jin, quien es de la actualidad, pero queda atrapada en la dinastía Goryeo y debe buscar la manera de sobrevivir dentro de una cultura prácticamente desconocida para ella.



Así conoce a Wang So, el cuarto heredero del Emperador Taejo y alrededor de quien se tejen distintas leyendas. Iniciaran una historia de amor destinada al fracaso.

9. W: two worlds

Este drama se desarrolla dentro un webtoon. El autor, cansado del personaje principal (Kang Chul) decide terminar con él, pero no se espera que haya tomado tanta fuerza que cobre vida propia.



Producto de un suceso inesperado la hija de este escritor entra al mundo ficticio de su historia e intenta salvar al protagonista.

(Le puede interesar: 'Avatar 2' está en el top 5 de películas más taquilleras de todos los tiempos).

10. Crash landing on you​

Esta historia es especialmente importante para los fans de los doramas, pues sus protagonistas se enamoraron en la vida real y hoy en día están casados y tienen un hijo.



Yoon Se Ri es una mujer millonaria que queda atrapada en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas y al intentar volver a casa toma el camino equivocado, cayendo en manos del ejército norcoreano. Así conoce a Ri Jung Hyuk, quien tiene un alto mando y en contra de las reglas procede a salvarla.

11. Itaewon Class

Park Seo Joon protagoniza una historia muy contemporánea que más que de amor es de amistad.



Motivado por las injusticias que vivió siendo joven decide abrir un pub en una de las zonas más populares de Seúl y junto a sus empleados forma una gran familia. Cada uno tiene una historia particular y debe superar las adversidades buscando justicia, no venganza.

12. Sisyphus: the myth

Facebook Twitter Linkedin

Es protagonizada por Park Shin Hye. Foto: JTBC

En un futuro distópico la Tierra ha sido casi destruida y son muy pocos los sobrevivientes. Kang Seo Hae es una viajera del tiempo y debe obtener la ayuda de Han Tae Sool, ingeniero genio y cofundador de Quantum and Time Company.



Juntos intentan descubrir qué llevó al final de la vida y cómo evitarlo.



(Además: ¿Dónde se pueden ver las películas nominadas al Óscar?).

13. True Beauty

Basado en uno de los webtoons más famosos, ‘True Beauty’ presenta un triángulo amoroso entre Lim Jookyung y los atractivos estudiantes Lee Suho y Han Seojoon. Sin embargo, ellos desconocen un secreto de la protagonista: se oculta bajo varias capas de maquillaje, creyendo que no es lo suficientemente valiosa.



¿Qué pasará cuando descubran su verdadero ‘yo’?

Facebook Twitter Linkedin

Comparación de la versión del webtoon y la real. Foto: TVN

14. The King: Eternal Monarch

Esta historia se desarrolla en dos mundos paralelos: uno es el actual y otro muestra cómo sería Corea si aún tuviera Rey. En medio de ambas realidades se desencadena una guerra provocada por alguien que solo ansía poder y está dispuesto a acabar con quien se atraviese en su camino.



La protagoniza Lee Minho y Kim Go Eun, y en su momento recibió gran atención, pues fue el primer papel tras la salida del ejército del actor. Si esta no es razón suficiente para verla, le dejamos una de las escenas más icónicas:

15. 18 again

Si alguna vez vio la película ‘17 again’, protagonizada por Zac Efron y Matthew Perry, de seguro le gustará esta versión coreana, pues permite un mayor desarrollo de la historia.



Próximamente estará disponible en ‘HBO Max’.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS