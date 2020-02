'Homeland' cuenta de nuevo las aventuras de una espía bipolar 

“Estoy lista para tomarme un respiro, nunca había hecho algo que durara tanto tiempo”, le confesó la actriz Claire Danes al presentador radial Howard Stern, al referirse al posible final de la serie 'Homeland'.

Eso sucedió en el 2018, cuando la serie de espionaje internacional protagonizada por Danes como la agente bipolar la CIA Carrie Mathison, revelaba sus primeras pistas de una despedida.



Recientemente su compañero Mandy Patinkin, quien fue Saul Berenson –su mentor en pantalla– también reveló en una entrevista con ella para 'The New York Times' que cuando llegaron a la última escena rodada de la serie: “simplemente nos agarramos en un abrazo y no nos soltamos”.

No era fácil decir adiós a una serie que consiguió construir un universo alrededor de conflictos internacionales, terrorismo, traiciones, sumado a un retrato muy humano de los espías, con sus temores, fragilidades y resilencias.



'Homeland' estrena el 9 de febrero su octava y última temporada hoy, a las 11:30 p.m. por el canal Fox Premium Series. Además, cada episodio estará disponible en la App de FOX luego de su estreno, sumado a las temporadas anteriores evolucionando en esa idea de cambiar también el estereotipo de mostrar agentes encubiertos solo como máquinas de matar.



Además, de ser el motor para reencontrarse con el impresionante trabajo actoral de Claire Danes quien ganó dos Globos de Oro y un Emmy por su trabajo en este programa.



Todo eso sumado a narrativa de conflictos y situaciones de ficción que se alimentaban de la tensionante dinámica mundial que cada día alimentaba los noticieros y los espacios de poder en todos el mundo.



Desde los conflictos en Irán, las intrigas en Washington D.C. o los conatos de revolución en barrios populares de Venezuela. Para su ciclo de despedida 'Homeland' revela el destino de Carrie Mathison, luego de haber estado retenida en un campo de trabajos forzados en Rusia.



Su proceso de recuperación no es nada fácil ya que la experiencia deja su memoria fragmentada lo que la imposibilita de tomar las riendas de una nueva misión. Sin embargo Saul Berenson decide pedir su ayuda para tratar de frenar un conflicto creciente en Afganistán y negociar la paz con un grupo radical talibán.

“Cada año, cada temporada la relación entre Mathison y Berenson se consolidó más y la confianza fue creciendo y siempre fue un gran alivio desarrollar ese vínculo a pesar de que algunas escenas de la serie fueron realmente estresantes (…) Esa es una de las cosas que más extrañaré, porque ¿cuándo volveré a tener eso? ¿Cuándo podré trabajar con alguien constantemente durante ocho años?”, explicó Danes en el diario neoyorquino



La nueva narrativa parece mantener el juego más allá de las fronteras de Estados Unidos, aunque no deja de lado el tire y afloje de los centros de poder en ese país, todo en un contexto real en el que la política interna de ese país afronta nuevos retos y divisiones.



“Realmente el énfasis de la serie ha estado siempre en la comunidad de Inteligencia, que en realidad tiene una naturaleza neutral. Es un lugar en el gobierno donde esas dos culturas políticas realmente coexisten. Hay tantos republicanos como demócratas trabajando en ese campo, y la verdad se sintió increíble estar en un espacio donde se podía sentir eso”, explicó la protagonista haciendo referencia al poder que tiene la ficción de jugar con otras fichas o centrarse en una experiencia más ideal con la serie.



Por su parte Mandy Patinkin reconoció que 'Homeland' planteó un panorama de entretenimiento y acción sobre temas reales y delicados que preocupan a un país como Estados Unidos. A veces nos preguntábamos: ¿Quién es el terrorista? ¿Es una persona en el Departamento de Estado? Está en una mezquita? ¿Es un hombre blanco? ¿Un hombre islámico? Y esa responsabilidad es muy interesante", dice.



En su opinión, “a medida que los políticos usan el terror y el miedo para ser elegidos en todo el mundo, adoran una serie como la nuestro, hasta cierto punto, porque puede ayudar a generar más tensión. Es lo que vende, pero en realidad 'Homeland' es una novela de ocho años y 12 capítulos por temporada. Por eso, y para ser justos, no puedes leer solo este capítulo cuando el político es el malo o la persona religiosa en la mezquita es el malo”, recalcó haciendo referencia a algunas críticas que tuvo la serie, presumiblemente por incentivar el racismo contra los musulmanes.



Precisamente, la producción tuvo que lidiar con una protesta en ese sentido, durante el rodaje de la quinta temporada cuando unos artistas del grafiti contratados para decorar un espacio, que sería un de campamento de refugiados, escribieron ''Homeland' es racista' en árabe y el mensaje quedó registrado en cámara cuando se estrenó ese ciclo en TV.



“Realmente fue un llamado de atención para todos nosotros”, reflexionó Patinkin.

“Creo que podríamos haber sido más sensibles a eso”, recalcó Claire Danes.



Lo que ha marcado hasta ahora a la serie es que ha conseguido romper ciertos estereotipos entre quienes son los buenos y quienes los malos en una contienda en la que están inmersas las fuerzas estadounidenses.



En sus inicios planteó la historia de un héroe que tras ser rescatado fue revelando poco a poco aspectos sospechosos acerca de su lealtad y patriotismo. "Siempre cambiamos la idea de lo que significa ser una buena persona dentro de la trama”, recordó la actriz.

El ritmo entre drama de personajes confrontando sus valores más sagrados y la acción trepidante que exige una saga de espionaje han mantenido casi siempre un equilibrio en 'Homeland', pero lo cierto es que con el final tan cerca lo único que podría esperarse es que la protagonista reciba un poco de reconocimiento al haber sufrido (claro en la ficción) varias fracturas emocionales, daños psicológicos y muchos sacrificios por un país y una situación geopolítica que siempre la tuvo al borde del abismo.



“Me gustaría que (Carrie Mathison) encontrara la felicidad", indicó en una entrevista para El País de España. “Y Y que sobreviva, ya que en 'Homeland' nunca puedes dar la vida por sentada”, finalizó.



