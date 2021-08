Conozca la oferta de series y películas de la nueva plataforma Star+

El panorama de las plataformas de streaming vuelve a sacudirse con la entrada en el juego de Star+, que viene a competir con su propuesta de contenidos de cine, televisión y especiales contra actores poderosos del entretenimiento como Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video y Paramount+. ¿Podrá dar la pelea esta nueva alternativa, de lo que antes era conocido como Fox y que en Latinoamérica tiene sus canales con el nombre de Star?

La opción de Star+ recoge toda la producción cinematográfica, series y otros formatos que parecían haber quedado perdidos en las sombras tras la aparición de Disney+ (cabe recordar que la compañía de Mickey Mouse también adquirió a Fox). Sus contenidos, sin duda, tienen potencial.



Pero vamos por partes. Star+ estará disponible en Colombia desde el próximo martes con un valor de 31.900 pesos mensuales o una tarifa anual de 319.900. Además, propone un combo que la une con Disney+ a un costo de 38.900 pesos mensuales.



Quienes se suscriban podrán configurar siete perfiles, ver contenido de forma simultánea en 4 dispositivos y descargar en hasta 10 dispositivos series y películas.

Igualmente tendrá torneos como Uefa Champions League, la Copa Libertadores, la Concacaf Champions League; además de La Liga de España, la Premier League de Inglaterra y la Serie A de Italia.A la par con los torneos de tenis ATP y WTA, además de los grand slams; el Tour de Francia y la liga de baloncesto de la NBA, entre otros.



Lo que implica una apuesta muy ambiciosa, ya que se llevan buena parte de los eventos deportivos más populares del mundo, que antes se veían exclusivamente en el canal deportivo ESPN y ahora también estarán en la plataforma.

Series y películas

Para quienes han sido fieles a la marca de Star en la televisión paga y en los paquetes prémium, la nueva plataforma alojará todas las temporadas de Los Simpson, al igual que otras series animadas como Futurama, Padre de familia, American Dad!, Duncanville o Bob’s Burgers.



También dramas como This is Us, la despedida de Pose, el terror con American Horror Story o la temporada final de The Walking Dead, que estará disponible desde el próximo martes 31 de agosto y luego estrenará un episodio nuevo los domingos.



También tiene otros clásicos de culto como Los expedientes secretos X; la saga cinematográfica de Alien o series como Outlander, Modern Family, Lost y 24.



Entre las novedades está el estreno de Genius: Aretha, la serie biográfica de la cantante Aretha Franklin y que es interpretada por Cynthia Erivo. La producción estuvo nominada a tres premios Emmy. Y este martes se podrá ver en casa Nomadland, la gran ganadora de los premios Óscar 2021, con estatuillas por mejor película, actriz y mejor dirección.



Maggie y Daryl han sobrevivido a las once temporadas de The Walking Dead. Foto: AMC

Así como el especial Bios: vidas que cambiaron la tuya, con el cantante argentino Andrés Calamaro, artífice de éxitos como Te quiero igual, Flaca, Crímenes perfectos o Los aviones y quien el año pasado casi se mete en un lío cuando quiso dar a entender que Queen “era el grupo más inflado de la historia”.



Otra de sus apuestas es Only Murders in the Building, una trama de humor y misterio protagonizada por Selena Gómez, junto a las leyendas de la comedia estadounidense Steve Martin y Martin Short. Todos están obsesionados con las historias de crímenes y terminan envueltos en un asesinato en un lujoso apartamento del Upper West Side de Nueva York.

La vida de Andrés Calamaro se contará en un especial documental. Foto: Star+

En un tono más juvenil y dramático se estrenará Love, Victor, inspirada en la película de 2018 Yo soy Simón, acerca de un adolescente que trata de descubrir quién es en realidad y cómo puede lidiar con las dinámicas en la secundaria, en su hogar y con su orientación sexual.



Star+ también abrirá un espacio a Solar Opposites, de Justin Roiland, uno de los creadores de la famosa Rick and Morty, que describe la aventura de una familia de extraterrestres que termina en el peor planeta del universo: la Tierra. Y se estrenará el próximo 29 de septiembre.



Una familia de extraterrestres trata de acoplarse a la vida en la Tierra. Foto: Star+

Sabor latino

A la par con Santa Evita, una apuesta argentina protagonizada por Natalia Oreiro, de siete episodios, e inspirada en el libro homónimo de Tomás Eloy Martínez y dirigida por el realizador colombiano Rodrigo García (famoso por películas como Albert Nobbs y Passengers y que, entre otros proyectos, producirá la serie Noticia de un secuestro –inspirada en el libro homónimo de su padre, Gabriel García Márquez–).



La serie sigue la historia del cuerpo embalsamado de Eva Perón tras su muerte y todos los horrores que tuvo que pasar; entre estos, la construcción de un monumento que nunca se concretó. Pero habrá que darle tiempo a esta ambiciosa serie: García Barcha apenas terminó su rodaje, y podría estrenarse en el 2022.

Facebook Twitter Linkedin

Rodrigo García dirige a la actriz Natalia Oreiro en la serie de Eva Perón. Foto: Star+

En cuanto a comedias con sabor latino, se prepara Los protectores, en la que tres representantes de fútbol en bancarrota deciden unirse para revivir su carrera. Cuenta con los argentinos Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y el colombiano Andrés Parra. Y siguiendo el esquema de la decadencia, desde el martes estará la serie mexicana El galán. La TV cambió, él no, en la que un actor es víctima de la nueva realidad del medio que lo hizo famoso.



