¿Qué pasó en el cine en el 2020?

Este ha sido un año irregular en todos los aspectos, pero la cartelera ha seguido dando películas tan jugosas y apetecibles como escasas: la espectacular Wonder Woman 1984, joyas impredecibles, como el corto en inglés de Pedro Almodóvar The Human Voice, o éxitos a tiro hecho, como Tenet, de Christopher Nolan.

La redacción de Cultura de la agencia Efe hizo un listado de películas imprescindibles del 2020:



Tenet, Christopher Nolan. De las pocas superproducciones estrenadas en este año de pandemia, recaudó más de 360 millones de dólares en el mundo y se consideró un símbolo de la apuesta por los cines el verano pasado.



Sin embargo, la reciente decisión de Warner de estrenar simultáneamente en plataformas a partir de ahora y a lo largo de todo el año que viene supone una marcha atrás en esa estrategia.



Más allá de su impacto comercial, Tenet es una película cien por cien Nolan, que vuelve a jugar con la relatividad temporal y los flujos narrativos inversos esta vez en forma de película de espías, con John David Washington (BlacKkKlansman) tratando de detener una hecatombe con la ayuda de Robert Pattinson y Elizabeth Debicki.



Mank, de David Fincher. Fincher rinde tributo al Hollywood clásico con esta película en blanco y negro que indaga en la historia de cómo se hizo Ciudadano Kane, una de las grandes obras maestras de la historia del cine, poniendo el foco sobre el artífice inicial del guion, Herman Mankiewicz (Gary Oldman).



Producida por Netflix, Mank es una oda al proceso creativo, con sus luces y sombras, y aunque se ubica en el Hollywood de los años 30 aborda cuestiones de gran actualidad como los abusos por parte de los grandes estudios y la manipulación informativa.



The Human Voice, Pedro Almodóvar. Es la primera película en inglés de Pedro Almodóvar y el primer corto que estrena en cines a gran escala. Protagonizada por Tilda Swinton, The Human Voice se inspira libremente en el mismo monólogo de Cocteau que estuvo en el origen de Women on the Verge of a Nervous Breakdown y en Law of Desire, un texto que alude a uno de sus temas favoritos, la mujer abandonada y al borde del abismo.



Metáfora involuntaria del confinamiento, la historia transcurre en el interior de un apartamento donde una mujer ve pasar las horas junto a las maletas de su examante (que vendrá a recogerlas, pero nunca llega) y un perro inquieto que no entiende que su amo le haya abandonado.



Wonder Woman 1984, Patty Jenkins. La locomotora de las navidades se llama Wonder Woman 1984, primer blockbuster en meses que asoma a las salas españolas, con Gal Gadot más impresionante que nunca en el papel protagonista, en una aventura que sobrepasa en espectacularidad a la anterior y que no defrauda a los seguidores, a pesar de las dos horas y media de metraje.



Es la continuación de la primera película de la superheroína de DC de 2017 -que batió récords de audiencia en taquilla y es la primera en tener saga propia-, da un gran salto al futuro hasta aterrizar en los años 80, donde tendrá que enfrentarse a dos nuevos enemigos: Max Lord (Pedro Pascal) y Cheetah (Kristen Wiig), afortunadamente apoyada por su novio (Chris Pine).



El agente topo, Maite Alberdi. Especializada en documentales sociales a los que inviste de humanidad y sentido del humor, la chilena Maite Alberdi compone con El agente topo una historia que no solo ha visibilizado la situación de los ancianos en las residencias sino que también ha concienciado a los espectadores de que la problemática va más allá de lo económico.



Así, ha logrado montar su propia historia de cine negro con un agente infiltrado octogenario que debe investigar por cuenta de una clienta cómo tratan a su madre al interior de ese recinto; pero una vez dentro, el 'topo' se da cuenta de que no le importa tanto su misión como las personas que va conociendo.



Nuevo orden, Michel Franco. El mexicano Michel Franco ha logrado meter el alma de los espectadores en un puño con Nuevo orden, una película que se siente tremendamente cercana y que convenció al jurado de la Mostra de Venecia que le dio su León de Plata.



La cinta muestra simultáneamente, con historias entrelazadas, el malestar cada vez mayor de la inmensa población trabajadora, sin medios ni trabajo, y el opulento modo de vida de unos cuantos multimillonarios a los que el espectador conoce celebrando una boda por todo lo alto, que acabará en drama en medio de las protestas callejeras.



Borat Subsequent Movefilm, Jason Woliner. El irreverente Sacha Baron Cohen rescata a uno de sus personajes más icónicos en la secuela Borat Subsequent Moviefilm, una segunda parte en la que el impredecible actor y guionista británico vuelve a encarnar al intrépido periodista de Kazajistán, misógino, racista y entusiasta de George W. Bush, Borat Sagdiyev.



De nuevo 'vestido' con su provocador 'mankini', esta vez azul clarito, en el cartel anunciador, Borat indaga cómo es la vida bajo el mandato de Donald Trump, a pocas semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, para poner su ácida lupa en la sociedad estadounidense.



Nomadland, Chloé Zhao. La actriz Frances McDormand se convierte en una nómada que se lanza a la carretera para escapar de sus traumas y de la precariedad en la película Nomadland, en una impresionante interpretación que viene a completar la excelencia de esta cinta, que logró el León de Oro del exigente Festival de Cine de Venecia.



Basada en historias reales recogidas en el libro documental Nomadland: Surviving America in the 21st Century (2017), de la escritora Jessica Bruder, se centra en esta mujer vapuleada por las crisis, por su despido y por la dificultad para volver a su edad al mercado laboral, mientras recorre América arrastrando el dolor por la muerte de su marido.

Da 5 Bloods, Spike Lee. Primera cinta de Spike Lee desde que triunfara con BlacKkKlansman (2018), que le dio un Óscar, Da 5 Bloods cuenta la historia de cuatro veteranos afroamericanos de la guerra de Vietnam que deciden volver a este país en busca del cadáver de quien fue su líder de escuadrón



Con dos horas y media de duración, Do 5 Bloods destaca, como todo el cine de Lee, por su carácter reivindicativo, político y contundente al que refuerza con referencias históricas de la lucha por los derechos civiles, de Martin Luther King a Malcolm X, pasando por Aretha Franklin, en un oportuno ejercicio de reflexión en momentos de regresión.



The Trial of the Chicago 7, Aaron Sorkin. Creador de los guiones más agudos de los últimos veinte años -The West Wing o The Newsroom son buena prueba de ello-, Aaron Sorkin se ha ganado el respeto del público con su segundo largometraje, The Trial of the Chicago 7, por su encendida defensa de la protesta ciudadana.



La película se centra en un controvertido juicio de EE.UU. en el que un grupo de activistas de izquierdas fue acusado de haber provocado disturbios en la Convención Nacional Demócrata de 1968, que defiende un poderoso grupo de actores como Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Frank Langella, Mark Rylance o Yahya Abdul-Mateen.



La Llorona, Jayro Bustamante. El guatemalteco Jayro Bustamante elige en La Llorona el género de suspense y sobrenatural para hablar de un tema tabú en su país y armar una interpretación de la conocida leyenda hispana sobre los crímenes del conflicto armado de Guatemala (1960-1996), de la impunidad de sus responsables y del racismo presente.



Así, La Llorona es la que empieza a escuchar por las noches un anciano, el general retirado Enrique Monteverde (Julio Díaz), que se enfrenta a un proceso por genocidio contra comunidades indígenas. Personajes ficticios que, aún así, remueven poderosamente la memoria en una historia contada de forma intimista y poética.



Soul, Pete Docter. Pixar sigue creando joyas como si no le costara esfuerzo. Lo ha vuelto hacer con Soul, una película que tiene la magia de Inside Out -comparten director, Pete Docter- aunque en este caso se trate del cielo y no de un cerebro donde se desarrolla parte de la historia.



Con toques de El cielo puedo esperar, Docter cuenta cómo Joe, un músico que consigue su primera gran oportunidad, se revela cuando se da cuenta de que ha muerto y que va directo al cielo.



Con el habitual preciosismo de Pixar por los detalles, Soul navega a ritmo de jazz por una historia llena de encanto.



