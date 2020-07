¿Qué pasó con los actores de la película 'Karate Kid'?

Para muchos Karate Kid (o El karate Kid, como también se le conoce) es considerada una de las películas inolvidables de 1984, la mejor publicidad para las escuelas de artes marciales o el centro de una discusión acerca del matoneo y lo difícil que es encajar en ciertas etapas de la adolescencia.



Pero más allá de eso, hay que decir que marcó a una generación y tras su estreno el 5 de julio de ese año, creó una franquicia que entre tumbos y aciertos sigue llamando la atención.





La trama alrededor de Daniel LaRusso (Ralph Macchio), quien tras llegar a vivir a Los Ángeles con su madre, tiene que adaptarse a una nueva ciudad y a una escuela donde no es bien recibido.

Tras sufrir varios ataques por un grupo de estudiantes, conoce al señor Miyagi, un hombre mayor que decide enseñarle a defenderse y le da una verdadera lección de vida.

Ralph Macchio y Pat Morita: alumno y mentor, consiguieron un espacio en el recuerdo de millones gracias a la primera película de la saga. Foto: Columbia Pictures

La historia causó empatía, generó una saga que no tuvo el mismo impacto, pero es imposible no creer que dejó huella también por el trabajo de Pat Morita, el famoso mentor Miyagi, que fue nominado al Óscar por ese papel en la categoría de mejor actor de reparto y que falleció en noviembre del 2005, a los 73 años.

En Cobra Kai se reunieron los actores principales. Foto: Youtube Series

Esa empatía llevó a que en mayo de 2018 YouTube estrenara 'Cobra Kai', una serie que planteó el reencuentro de los protagonistas principales.



Tuvo dos temporadas y tras su cancelación, Netflix decidió entrar al rescate y prepara una tercera entrega. La marca tiene una magia especial que la hace seguir brillando.



Pero que pasó con los protagonistas de esa pequeña película que se inspiró en un superhéroe de DC Cómics. Aquí le tenemos la respuesta.



Ralph Macchio

Ralph Macchio tiene 58 años ahora. En una escena de la serie Cobra Kai. Foto:

Sin poderse quitar la sombra de Daniel LaRusso tras estelarizar 'Karate Kid II' y 'Karate Kid III', ahora se prepara para la nueva etapa de su personaje icónico en la televisión digital.

Ralph Macchio cuando hizo el papel de Daniel LaRusso Foto: Columbia Pictures

Al actor, de 58 años, antes se le vio en 'The Deuce', la serie de HBO acerca de la industria pornográfica en la década de los 70 en Nueva York. También es recordado por su trabajo en los filmes 'Croossroads' y 'Mi primo Vinny'.

Elisabeth Shue

La actriz hizo parte de la serie The Boys, Tiene ahora 56 años Foto: Amazon Prime Video

Hizo el papel de Ali, la novia de LaRusso y configuró desde ahí una carrera promisoria en el cine con películas como 'Volver al futuro' 2 y 3; 'Leaving Las Vegas' y 'Deconstruyendo a Harry'.

La actriz en una escena junto a William Zabka . Foto: Columbia Pictures

Alternó su trabajo con apariciones en series de televisión y tuvo algunos tropiezos con películas de bajo presupuesto como 'Piraña 3D' y 'First Born'. Recientemente se le vio en la serie de superhéroes 'The Boys' y hará parte de otra serie: 'On the Verge', junto a la actriz francesa Julie Delpy.

William Zabka

Zabka trata de redimirse en Cobra Kai Foto: YouTube Series

Se hizo famoso gracias al papel de Johnny Lawrence, el karateca y quien le hizo la vida imposible a LaRusso.



Por mucho tiempo fue visto como el malo del cuento, pero tras el estreno de 'Cobra Kai', su historia adquirió un matiz más humano.



Además de 'Karate Kid', hizo apariciones en series de televisión como 'Psych', 'How I Meet your Mother'. Es el protagonista y productor de Cobra Kai y ha trabajado en proyectos en el género del documental.

Randee Heller

Randee Heller en una escena de Karate Kid Foto: Columbia Pictures

La actriz de 71 años interpretó a la madre de Daniel LaRusso (Lucille) . Como dato curioso, Heller era solo 14 años mayor que Ralph Macchio cuando filmaron la película.

La actriz se reencontró con su hijo de la ficción en el 2018. Foto: Youtube Series

Forjó su carrera principalmente en la televisión con apariciones en algunas de las series más famosas de la últimas tres décadas. Pero en este momento no está trabajando en ningún proyecto para el 2020 o 2021.

Martin Kove

Martin Kove (centro) fue el violento entrenador Kreese. Foto: Columbia Pictures

Fue el malvado entrenador de karate Kreese (que reapareció en la segunda parte de Karate Kid 2 y en Cobra Kai). Tuvo una carrera en la televisión y en el cine desde principios de los 70.

En Cobra Kai Kove también reaparece. Foto: Columbia Pictures

Apareció en 'Rambo 2', la serie 'Hard Time on Planet Earth' y en un centenar de producciones y documentales hasta ahora. Se le verá en la nueva película 'Max Reload and the Nether Blasters' y espera que en el 2021 se estrenen otros diez proyectos en el cine y la televisión.



